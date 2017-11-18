Белый дом обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Белый дом заявил, что Россия якобы «не ценит» жизни жертв химических атак в Сирии, поскольку блокирует в Совбезе ООН резолюции о расследованиях. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь администрации президента США Сары Сандерс.
Ранее Россия заблокировала продление мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).
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«Наложив вето на продление мандата СМР, Россия послала четкий сигнал того, что она не ценит жизни жертв химических атак или не уважает разумные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия», — отметила Сандерс.
Она добавила, что США продолжат пытаться возобновить эту миссию.