Хейли обвинила Россию в «убийстве» расследования химатак в Сирии

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия убила миссию по расследованию атак с применением химоружия в Сирии. Об этом она написала в твиттере.

«Использовав вето, которое убило механизм расследования случаев применения химоружия в Сирии, Россия доказала, что ей нельзя доверять как партнеру по работе над урегулированием в Сирии», — написала она.

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Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).

Так называемый совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год. Его срок истекает 17 ноября.