В Кремле прокомментировали принятие Литвой «закона Магнитского»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о принятии в Литве «закона Магнитского», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не могу. Я пока с этим не знаком. Обращайтесь в наш парламент», — ответил он.

Ранее сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского».

Законопроект, среди прочего, предполагает запрет на въезд страну иностранцам, которые подозреваются в совершении тяжкого преступления против личности в другом государстве.