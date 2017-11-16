Рада отказалась обменивать задержанного на Украине россиянина Агеева

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев не войдет в число пленных, которых обменяют в рамках соглашения между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает РИА «Новости».

«Мы не можем согласиться на шантаж представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые включают в список на освобождение «потеряшку» Агеева и заявляют, что это гражданин ЛНР», — сказала она.

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Ранее в СБУ подтвердили готовность к обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех».

Агеев попал в плен летом нынешнего года. В Киеве его называют российским контрактником, в российском Минобороны эту информацию отвергают. Представитель ЛНР Андрей Марочко говорил, что Агеев добровольно вступил в ряды народной милиции ЛНР, то есть являлся ополченцем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских военнослужащих на территории Украины не было и нет.