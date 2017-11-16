В СБУ попросили патриарха Кирилла помочь с освобождением заложников

Служба безопасности Украины на своем сайте призвала главу РПЦ патриарха Кирилла присоединиться к процессу освобождения заложников в Донбассе.

«Считаем, что присоединение главы Русской православной церкви Кирилла к совместным усилиям глав всех мировых конфессий в рамках реализации инициативы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поспособствует скорейшему возвращению домой каждого из заложников», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею об обмене пленными в Донбассе.