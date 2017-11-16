Стал известен первый кандидат в борьбе за пост мэра Владивостока

Депутат думы Владивостока от ЛДПР Владимир Васильев заявил о своих намерениях участвовать в конкурсе на замещение должности главы города, передает «Интерфакс».

Таким образом, Васильев стал первым претендентом на эту должность.

«Васильев был включен в предварительный состав конкурсной комиссии по замещению должности главы города. Однако он взял самоотвод, объяснив, что планирует сам участвовать — бороться за пост мэра», — рассказала представитель городской Думы Татьяна Ситникова.

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Отмечается, что первые заседания конкурсной комиссии пройдут в середине декабря.

Прежний мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Он был арестован и в настоящее время находится под стражей в Москве. 3 ноября Пушкарев написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.