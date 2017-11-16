Глава ДНР заявил о согласии с Путиным в вопросе обмена пленными с Киевом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными с Киевом, передает РИА «Новости».

«Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности», — сказал Захарченко.

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По его мнению, обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. Также Захарченко отметил важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации в Донбассе.

Глава ДНР подчеркнул, что поддержал инициативу Путина, потому что она не противоречит принципам ДНР.

«Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше», — заключил он.

Ранее лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили с Владимиром Путиным идею обмена пленными с Киевом.