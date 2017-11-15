Макрон пригласил во Францию объявившего об отставке премьера Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в страну объявившего об отставке премьера Ливана Саада Харири, передает Reuters.

Макрон сделал данное заявление во время визита в Саудовскую Аравию.

«После беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Ливана Саадом Харири президент пригласил Харири с семьей во Францию», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября объявил в эфире государственного телевидения Саудовской Аравии о сложении с себя полномочий.