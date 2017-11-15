Крым добавили в каждый абзац закона о реинтеграции Донбасса

Пункт о статусе Крыма был включен в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса участниками комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает РИА «Новости».

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — заявил глава комитета Сергей Пашинский.

Реклама

Участники комитета также утвердили окончательное название законопроекта — «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области».

Ранее сообщалось о решении не вносить в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.