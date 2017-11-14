На Украине «Великая Отечественная война» стала «Второй мировой»

Верховная Рада внесла изменения в закон о статусе ветеранов войны, которыми предусматривается замена термина «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война». Об этом сообщает УНН.

Во вторник, 14 ноября, Рада приняла законопроект, за него проголосовал 241 депутат.

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Отмечается, что в тексте закона термин «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая отечественная война 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией» заменили на «Вторая мировая война».

Ранее сообщалось, что хотят перенести выходной с 9 мая на 8 мая.