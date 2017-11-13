Путин: взаимоотношения России и Турции восстановились практически полностью

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что взаимоотношения стран восстановились практически полностью, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наши отношения восстановились практически полностью», — сказал президент России.

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Он отметил, что восстановление сотрудничества идет, в том числе, по линии безопасности. Эрдоган в свою очередь также указал на восстановление сотрудничества.

В настоящий момент проводится встреча глав государств в закрытом формате. После этого пройдет заседание в расширенном формате, а затем, как ожидается, Путин и Эрдоган выступят с заявлениями для прессы.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии.