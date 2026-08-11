«Еврокомиссия даже не знает». Кто будет платить за кредит для Украины?

Евросоюз до сих пор не знает, кто из стран — членов блока заплатит за кредит для Украины в размере €90 млрд. По данным Berliner Zeitung, в Еврокомиссии до сих пор не обсуждали детали этого механизма. Из-за этого Брюссель не может определить, кто и какие обязательства будет по нему нести. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз не знает, кто их стран-членов в итоге заплатит за кредит в €90 млрд для Украины. Об этом в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил депутат Европейского парламента и сопредседатель немецкий партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Фабио Де Мази.

Издание отметило, что в Еврокомиссии (ЕК) до сих пор не обсуждали детали одобренного Еврокомиссией кредита Украине. Поэтому ЕК все еще не определила ни размер субсидии на покрытие долговых расходов, ни даже то, будет ли этот инструмент вообще использоваться в бюджетном процессе на 2027 год. Из-за этого невозможно стало и распределение затрат по странам ЕС.

«Еврокомиссия, очевидно, даже не знает, в каком размере государства — члены ЕС должны будут отвечать по кредиту для Украины», — отметил Де Мази, раскритиковав такой подход Брюсселя.

Евродепутат также отметил, что выделяемая Киеву помощь фактически идет на затягивание конфликта и обогащение коррумпированных украинских олигархов. В связи с этим он задался вопросом, как федеральное правительство Германии и бундестаг могли одобрить такие траты без точной оценки последствий, в том числе для самой ФРГ и ее жителей.

Как будет работать кредит

Евросоюз согласовал кредит для Киева в конце апреля. Изначально планировалось, что его сумма составит €210 млрд, а финансировать его будут за счет замороженных в Европе российских активов. Тогда газета Politico писала, что основным гарантом выступит Германия. По данным издания, Берлин должен был выделить четверть от всего займа — до €52 млрд. Кроме того, планировалось, что на долю Франции придется €34 млрд, а Италии — €25,1 млрд.

Однако Бельгия выступила против такого механизма, и тогда ЕС решил использовать так называемый план Б. Он предполагает, что деньги для Киева блок будет привлекать через рынок капитала. Основным каналом станет выпуск на рынок долговых бумаг, которые покупают институциональные инвесторы, в том числе включая страховые компании, пенсионные фонды и банки. Евросоюз в этом случае выступает в роли единого наднационального заемщика. Еще один канал — это аукционы, в рамках которых ЕС проводит допэмиссии уже существующих облигаций.

«После размещения облигаций средства поступают на счета Еврокомиссии. Это централизованная система управления средствами ЕС, откуда деньги распределяются на различные проекты. Получается, что инвесторы, покупая облигации Евросоюза, кредитуют не конкретную программу или, например, Украину, а именно Брюссель. Процентные расходы планируется покрывать из бюджета ЕС», — отмечала газета «Известия».

Механизм возврата займа при этом привязан к предполагаемым российским репарациям. Идеальный вариант для Украины и ЕС выглядит так: Киев получает деньги сейчас, Москва платит репарации, этими средствами Украины закрывает кредит перед ЕС, а европейский бюджет остается только временным мостом. Однако на деле этот вариант кажется маловероятным — Россия ранее не раз подчеркивала, что не собирается выплачивать репарации.

Второй сценарий, как пишут «Известия», предполагает, что Брюссель будет самостоятельно обслуживать обязательства перед рынком. В этом случае долг будет жить в европейской системе годами. Последний же вариант заключается в том, что ЕС использует для погашения кредита замороженные активы РФ, однако этот шаг может подорвать доверие к европейской финансовой инфраструктуре.

В то же время для Украины долг при любом раскладе останется лишь условностью. В реальности его обслуживание ляжет на плечи европейского бюджета, который формируется за счет собственных доходов блока и взносов стран-членов. У Брюсселя при этом есть право увеличивать эти поступления в пределах установленного потолка.

Однако три страны ЕС уже отказались от финансировании кредита и обязательств по нему. Еще на этапе планирования Чехия, Венгрия и Словакия заявили, что не будут участвовать в проекте.