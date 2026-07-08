США ударили по Ирану в ответ на атаки на танкеры. Но считают, что режим прекращения огня еще действует

США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на танкеры в Ормузском проливе

США нанесли новую серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В американском командовании заявили, что целями операции стали объекты, связанные с иранскими системами ПВО, береговым наблюдением, противокорабельными ракетами и беспилотниками. Тегеран отверг обвинения в атаке на танкеры и расценил американские удары и отзыв нефтяной лицензии как отход США от договоренностей меморандума, подписанного в прошлом месяце.

Американские вооруженные силы вечером 7 июля ударили по целям на территории Ирана. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на атаки трех коммерческих судов, следовавших через Ормузский пролив, и призвана заставить «заплатить высокую цену» за нападения на торговое судоходство. Командование назвало действия Ирана «необоснованными, опасными и явным нарушением перемирия».

По данным Reuters со ссылкой на американского чиновника, целями стали иранские системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, позиции зенитных ракет и противокорабельных крылатых ракет, а также площадки запуска беспилотников.

CENTCOM сообщило, что ВС США поразили более 80 целей.

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Сирике на юге страны, на острове Кешм и в районе Бендер-Аббаса. По их сведениям, в Сирике снаряды попали в район коммерческого причала, несколько человек получили ранения осколками; также сообщалось о повреждении рыбацких причалов и возгорании нескольких лодок.

Представитель командования ВС США заявил The Wall Street Journal, что удары во вторник были в четыре-пять раз масштабнее, чем другие атаки, предпринятые с момента подписания соглашения о прекращении боевых действий в прошлом месяце. Однако, по словам источника, США по-прежнему считают, что режим прекращения огня действует.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находившийся в Ираке на траурных мероприятиях по убитому аятолле Али Хаменеи, после ударов США вернулся в страну.

Атаки на танкеры

Поводом для новых ударов стали инциденты с тремя судами в Ормузском проливе и у побережья Омана. Катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat был атакован беспилотником, после чего в машинном отделении начался пожар. Экипаж, по информации СМИ, не пострадал и был эвакуирован. Доха возложила ответственность за атаку на Тегеран и вручила заместителю иранского посла ноту протеста.

Саудовский супертанкер Wedyan также получил повреждения у побережья Омана. Саудовская Аравия заявила, что считает Иран ответственным за ущерб судну. Позднее британское Управление морских торговых операций сообщило об ударе беспилотника по еще одному танкеру: судно получило незначительные повреждения и продолжило путь.

Американский чиновник заявил, что первоначальные данные указывают на обстрел Ираном трех коммерческих судов. В Белом доме назвали атаки на суда «совершенно неприемлемыми» и предупредили Иран о последствиях.

Тегеран своей вины не признал.

В МИД Ирана заявили, что рискам подвергаются суда, следующие маршрутами, не согласованными с иранской стороной.

Лицензия на нефть

За несколько часов до новых ударов Вашингтон отменил генеральную лицензию GL X, выданную в июне для производства, поставок и продажи нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии иранского происхождения.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США заменило ее лицензией GL X1, которая прекратила действие прежнего разрешения с 7 июля. На сворачивание уже начатых операций отведено время до 17 июля; ранее лицензия должна была действовать до 21 августа.

Меморандум пока действует

Меморандум о взаимопонимании США и Иран заключили 17 июня. Он предусматривал прекращение боевых действий, возобновление судоходства через Ормузский пролив и 60-дневный срок для переговоров о постоянном соглашении. В его рамках Вашингтон согласился временно ослабить санкционное давление, а Тегеран должен был обеспечить безопасный проход судов.

Однако в конце июня стороны уже обменивались ударами и взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. Очередной раунд непрямых переговоров в Катаре завершился без прорыва.

Вашингтон считает атаки на торговые суда нарушением меморандума. Тегеран, в свою очередь, расценил отзыв нефтяной лицензии и новые удары как отказ США от его условий.

Президент США Дональд Трамп 6 июля заявил, что Вашингтон либо заключит сделку с Ираном, либо он «доведет дело до конца», добавив, что США способны быстро вывести из строя иранские мосты и объекты энергоснабжения.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, пока сохраняются американские угрозы.