«Настоящая инопланетная фигня». Сбитый в Иране летчик ВВС США рассказал, что увидел перед катапультированием

Спасенный американский пилот истребителя F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном, во время допроса сообщил, что перед катапультированием столкнулся с синхронно движущимся роем иранских беспилотников, напоминавшим по форме медузу. «Щупальцы» этой конструкции образовывали мелкие дроны, скоординированные с более крупными аппаратами, создавая в воздухе подобие минного поля. В разведывательном сообществе США эти показания вызвали споры: часть экспертов считает увиденное признаком технологического прорыва Ирана в создании децентрализованных ячеистых сетей для управления БПЛА, в то время как другие списывают это на искажение восприятия пилота из-за стресса и ранений.

Американский пилот истребителя, спасенный спецназом после того, как его самолет был сбит над Ираном в апреле, описал «шокирующее зрелище» перед катапультированием. По словам четырех источников CNN, летчик рассказал, что видел, как несколько иранских беспилотников зависли в воздухе, двигаясь как единое целое, в формации, напоминающей медузу.

Пилот F-15 рассказал это сотрудникам разведки во время допроса после инцидента. Если летчик действительно видел то, что описывал — синхронно движущийся строй БПЛА, — это стало бы тревожным шагом вперед в развитии иранских беспилотников, считает CNN.

«Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги или щупальцы, — сообщил один из источников, знакомых с показаниями пилота. — Настоящая инопланетная фигня».

Другой источник сообщил, что пилот описал увиденное в воздухе «минное поле из дронов».

Чего опасается разведсообщество США

Поражение F-15 стало первым случаем, когда американский самолет был сбит над Ираном во время конфликта. Экипаж истребителя состоял из двух человек — пилота и оператора системы вооружения. Первого американский спецназ спас через несколько часов после катапультирования, а второй более суток скрывался от иранцев в горах, прежде чем его также спасли. Второй самолет, А-10, был сбит во время спасательной операции, но пилоту этого самолета удалось благополучно катапультироваться за пределами иранского воздушного пространства.

Представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать описание пилота F-15. Как отмечает CNN, в результате крушения он получил сотрясение мозга. Это был уже второй случай, когда его самолет был сбит во время войны с Ираном: он также был среди пилотов, сбитых в результате «дружественного огня» со стороны кувейтских сил ПВО в начале конфликта.

Сотрудники разведки, проводившие допрос, сказали примерно следующее: «Вы уверены, что видели то, о чем говорите?» — спросил один из источников.

Согласно источникам, технический термин для описанной пилотом возможности — «сетевое взаимодействие типа «один ко многим». Как отметил один американский чиновник, теоретически подобные ячеистые сети также могут использоваться для обеспечения доступа в интернет в отдаленных районах, где отсутствует инфраструктура.

«Мы потратим огромные, огромные деньги, много крови и средств, чтобы защитить себя от чего-то, что может действовать подобным образом», — заявила CNN Эмма Бейтс, эксперт по беспилотной войне и модернизации обороны, основательница компании Cachai.

«Если такой сети удается скоординироваться, принять строй и поддерживать его, если на борту есть взрывчатка и ресурсы для атаки всего, что не было уничтожено первым залпом, — это очень эффективный подход», — сказала Бейтс.