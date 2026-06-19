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За ночь над регионами России и акваторией Черного моря сбиты 133 дрона. Военная операция, день 1577-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1577-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

В ДНР спецслужбы задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и угрожал оружием, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. Над регионами России и акваторией Черного моря за ночь были сбиты 133 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.  «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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09:15

ВСУ нанесли удары по Белгородской области более 100 раз за сутки. Погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

09:00

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

08:51

Жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, ждут освобождения города, поскольку киевские власти лишили их любых прав, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

08:40

Российские ВС с начала июня уничтожили 1,5 тысячи дронов на сумском и харьковском направлениях, сообщили в группировке войск «Север».

08:22

ВСУ нанесли 14 ударов беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС, в одном из боксов произошло возгорание, сообщили на станции.

08:05

В Донецке спецслужбы задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и угрожал оружием работникам логистической компании.

08:01

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 133 украинских БПЛА над 12 регионами России и над акваторией Черного моря.

08:00

Сегодня 1577-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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