За ночь над регионами России и акваторией Черного моря сбиты 133 дрона. Военная операция, день 1577-й

ВСУ нанесли удары по Белгородской области более 100 раз за сутки. Погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Жители Херсона, который находится под контролем ВСУ, ждут освобождения города, поскольку киевские власти лишили их любых прав, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские ВС с начала июня уничтожили 1,5 тысячи дронов на сумском и харьковском направлениях, сообщили в группировке войск «Север».
ВСУ нанесли 14 ударов беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС, в одном из боксов произошло возгорание, сообщили на станции.
В Донецке спецслужбы задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и угрожал оружием работникам логистической компании.
Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 133 украинских БПЛА над 12 регионами России и над акваторией Черного моря.
Сегодня 1577-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.