За ночь над регионами России и акваторией Черного моря сбиты 133 дрона. Военная операция, день 1577-й

В ДНР спецслужбы задержали мужчину, который представлялся сотрудником ФСБ и угрожал оружием, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. Над регионами России и акваторией Черного моря за ночь были сбиты 133 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.