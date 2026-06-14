Над Россией сбили почти 250 беспилотников. Военная операция, день 1572-й

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России Константиновки. По данным Минобороны РФ, военные уже установили полный контроль над восточной частью города и вышли на северо-восточные окраины. Почему этот населенный пункт называют ключевым для фронта и какое значение имеет его освобождение — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
🔴 Возгорание частного дома произошло в Смоленской области после атаки БПЛА, пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью РИА Новости, что безвизовый въезд в РФ сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений.
🔴 Четыре дрона сбили ночью на подлете к Москве, сообщила мэр столицы Сергей Собянин.
🔴 Фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
🔴 Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 249 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1572-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.