Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика
ТВЗ

Над Россией сбили почти 250 беспилотников. Военная операция, день 1572-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1572-й день
Александр Река/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 249 беспилотников над российскими регионами, из них четыре БПЛА сбили на подлете к Москве. В Ярославской и Тульской областях обломки сбитых дронов попали в промышленные объекты. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:10

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России Константиновки. По данным Минобороны РФ, военные уже установили полный контроль над восточной частью города и вышли на северо-восточные окраины. Почему этот населенный пункт называют ключевым для фронта и какое значение имеет его освобождение — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Читайте также
«Судьба города предрешена». Какое значение имеет взятие Константиновки?
8:52

🔴 Возгорание частного дома произошло в Смоленской области после атаки БПЛА, пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

8:38

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью РИА Новости, что безвизовый въезд в РФ сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений.

8:25

🔴 Четыре дрона сбили ночью на подлете к Москве, сообщила мэр столицы Сергей Собянин.

8:17

🔴 Фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

8:11

🔴 Обломки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 249 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1572-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!