Над Россией сбили почти 250 беспилотников. Военная операция, день 1572-й

9:10

На Украине заявили о возможном скором взятии армией России Константиновки. По данным Минобороны РФ, военные уже установили полный контроль над восточной частью города и вышли на северо-восточные окраины. Почему этот населенный пункт называют ключевым для фронта и какое значение имеет его освобождение — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.