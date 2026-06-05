Силы ПВО сбили 123 БПЛА над российскими регионами. Военная операция, день 1563-й

08:20

❗️Сразу в нескольких российских аэропортах ночью и утром 5 июня вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры затронули аэропорты Бугульмы, Пензы, Самары, Саратова, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Жуковского и Ярославля.

К утру ограничения сняли в ряде аэропортов, однако в Нижнем Новгороде, Жуковском и Ярославле они продолжали действовать. В аэропорту Внуково рейсы продолжают обслуживать по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки расписания.