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Силы ПВО сбили 123 БПЛА над российскими регионами. Военная операция, день 1563-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1563-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны. В ряде аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате атаки на юге Воронежской области повреждено промышленное предприятие. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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09:05

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским «не в себе», из-за жажды наживы на конфликте с Россией не задумываются об ответственности за удары по гражданской инфраструктуре в Донбассе и Новороссии, заявила ТАСС замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

08:50

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара.

08:45

Аэропорт «Иваново» принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

08:31

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина несколько недель конструктивно взаимодействовали с агентством для введения режима прекращения огня.

08:29

В пятницу вступает в силу локальный режим прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Как сообщили в МАГАТЭ, договоренность организована агентством и нужна для ремонта линий электропередачи.

08:20

❗️Сразу в нескольких российских аэропортах ночью и утром 5 июня вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Как сообщили в Росавиации, меры затронули аэропорты Бугульмы, Пензы, Самары, Саратова, Нижнекамска, Казани, Чебоксар, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Жуковского и Ярославля.

К утру ограничения сняли в ряде аэропортов, однако в Нижнем Новгороде, Жуковском и Ярославле они продолжали действовать. В аэропорту Внуково рейсы продолжают обслуживать по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки расписания.

08:15

⚡️Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Работают мобильные огневые группы и силы ПВО.

«Уже сбито три БПЛА над морем на значительном удалении от берега», — добавил он и призвал сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

08:12

Ночью над Воронежской областью сбили три беспилотника, заявил губернатор Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы ПВО работали в трех районах региона. Все три БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены.

Пострадавших нет. В одном из районов на юге области повреждены остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Участок производства приостановлен до завершения обследования территории.

08:07

⚡️За ночь с 4 на 5 июня, с 20:00 до 07:00, российские средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

08:00

Сегодня 1563-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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