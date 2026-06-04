Над Россией сбили 272 украинских дрона. Военная операция, день 1562-й

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.
Сводные огневые группы и системы РЭБ уничтожили за сутки в ДНР 10 беспилотников ВСУ, сообщили в штабе обороны региона.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 100 раз за прошедшие сутки. В результате атак погибли два мирных жителя, еще трое ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, сообщил Аксенов.
ВСУ атаковали Симферополь, в результате три человека погибли, еще семеро пострадали, сообщил Аксенов.
ВСУ атаковали село Демьянки Стародубского округа Брянской области при помощи дронов, в результате пострадала местная жительница, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Ночью ВС РФ ударили по целям в Киеве, Харькове, Одессе, Павлограде, Днепропетровске и Полтаве, сообщает канал «Военкоры русской весны».
Более 20 БПЛА сбиты в районах Севастополя, пострадавших нет, заявил губернатор Михаил Развожаев. ВСУ также атаковали Симферополь, на месте работают экстренные оперативные службы.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 272 украинских БПЛА.
Сегодня 1562-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.