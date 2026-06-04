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Над Россией сбили 272 украинских дрона. Военная операция, день 1562-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1562-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 272 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Более 20 БПЛА сбиты в районах Севастополя, пострадавших нет, заявил губернатор Михаил Развожаев. ВСУ также атаковали Симферополь, на месте работают экстренные оперативные службы. По данным военкоров, ВС РФ ночью ударили по целям в Киеве, Харькове, Одессе, Павлограде, Днепре и Полтаве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:55

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ICTV.

9:30

Сводные огневые группы и системы РЭБ уничтожили за сутки в ДНР 10 беспилотников ВСУ, сообщили в штабе обороны региона.

9:04

ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 100 раз за прошедшие сутки. В результате атак погибли два мирных жителя, еще трое ранены, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:53

Один человек погиб и еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, сообщил Аксенов.

8:41

ВСУ атаковали Симферополь, в результате три человека погибли, еще семеро пострадали, сообщил Аксенов.

8:32

ВСУ атаковали село Демьянки Стародубского округа Брянской области при помощи дронов, в результате пострадала местная жительница, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

8:25

Ночью ВС РФ ударили по целям в Киеве, Харькове, Одессе, Павлограде, Днепропетровске и Полтаве, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:11

Более 20 БПЛА сбиты в районах Севастополя, пострадавших нет, заявил губернатор Михаил Развожаев. ВСУ также атаковали Симферополь, на месте работают экстренные оперативные службы.

8:10

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 272 украинских БПЛА.

8:00

Сегодня 1562-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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