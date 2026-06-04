Над Россией сбили 272 украинских дрона. Военная операция, день 1562-й

Силы ПВО за ночь сбили 272 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Более 20 БПЛА сбиты в районах Севастополя, пострадавших нет, заявил губернатор Михаил Развожаев. ВСУ также атаковали Симферополь, на месте работают экстренные оперативные службы. По данным военкоров, ВС РФ ночью ударили по целям в Киеве, Харькове, Одессе, Павлограде, Днепре и Полтаве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.