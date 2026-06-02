Над Россией сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1560-й

В Киеве ночной атакой были повреждены энергетические объекты и производственная площадка ДТЭК, сообщили в компании.
Небо над Киевом затянуло дымом после серии ночных взрывов, сообщает «Страна.ua».
🔴 ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 68 раз. В результате атак погиб один мирный житель, еще семь, в том числе ребенок, пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
🔴 Вблизи Белгорода украинский дрон нанес удар по частному дому, пострадал ребенок, сообщает оперативный штаб Белгородской области.
ЕС в рамках мер против РФ может продолжить вводить санкции в отношении российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», сообщает Politico.
❗️ВС РФ в ответ на террористические акты Украины нанесли массированный удар по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, сообщили в Минобороны.
Запад должен признать, что членство Украины в НАТО является наиболее выгодной и логичной моделью будущего Европы, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
ЕС в рамках мер против РФ намерен «заморозить» текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нее, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Президент России Владимир Путин ранее уже дал Вооруженным силам РФ необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища, пишет издание Euractiv.
🔴 На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за атаки украинского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 148 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1560-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.