Над Россией сбили почти 150 беспилотников. Военная операция, день 1560-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1560-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российским регионами 148 украинских дронов. В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА возник пожар на Ильском НПЗ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал ВС РФ необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:55

В Киеве ночной атакой были повреждены энергетические объекты и производственная площадка ДТЭК, сообщили в компании.

9:41

Небо над Киевом затянуло дымом после серии ночных взрывов, сообщает «Страна.ua».

9:29

🔴 ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 68 раз. В результате атак погиб один мирный житель, еще семь, в том числе ребенок, пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

9:16

🔴 Вблизи Белгорода украинский дрон нанес удар по частному дому, пострадал ребенок, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

9:02

ЕС в рамках мер против РФ может продолжить вводить санкции в отношении российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», сообщает Politico.

8:50

❗️ВС РФ в ответ на террористические акты Украины нанесли массированный удар по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, сообщили в Минобороны.

8:44

Запад должен признать, что членство Украины в НАТО является наиболее выгодной и логичной моделью будущего Европы, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

8:31

ЕС в рамках мер против РФ намерен «заморозить» текущий потолок цен на российскую нефть, однако вряд ли введет полный запрет на нее, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

8:23

Президент России Владимир Путин ранее уже дал Вооруженным силам РФ необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8:16

В Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища, пишет издание Euractiv.

8:09

🔴 На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание из-за атаки украинского беспилотника, сообщили в региональном оперштабе.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили в регионах России 148 украинских дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1560-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
