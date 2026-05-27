Над Россией сбили 140 БПЛА. Военная операция, день 1554-й

🔴Энергодар Запорожской области перенес беспрецедентную массированную атаку БПЛА ВСУ минувшей ночью, прозвучало больше 50 взрывов, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на ЗАЭС.
В результате атак ВСУ в Энергодаре нет связи, часть города осталась без электричества.
В Туапсинском округе Краснодарского края обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
В Туапсинском округе Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории морского терминала, пострадавших нет, сообщил оперштаб региона.
«Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении.
❗️Странам Евросоюза следует открыть свои запасы вооружений, чтобы «обеспечить Украину всем, что ей нужно», заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью газете Financial Times.
Финляндия потребовала от Украины не использовать свою территорию для нанесения ударов по России, пишут «Известия» со ссылкой на российское посольстве.
«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих «украинских друзей», — сообщили в посольстве РФ.
Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации, наблюдательные пункты и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ
Кроме того, огнем из гаубиц «Мста-Б» артиллеристы накрыли опорники с личным составом противника в Запорожской области.
🔴В Таганроге Ростовской области из-за ракетной атаки ВСУ пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Таганроге Ростовской области при отражении воздушной атаки уничтожена ракета, из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
❗️В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, горит крыша, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
После атаки ВСУ в Севастополе повреждены многоквартирные дома и административное здание.
ВСУ атаковали Севастополь, предварительно, ракетами Storm Shadow, также сбиты 20 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — отметил он.
⚡️Над Россией с 20:00 мск 26 мая до 7:00 мск 27 мая уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1553-й день военной операции на Украине.