«Ушел в расцвете сил»: что известно о смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Таймураз Ахохов/Telegram

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался в возрасте 54 лет. По данным СМИ, причиной смерти градоначальника стал тромбоз. В СК сообщили, что проводят проверку по факту кончины чиновника. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал смерть Ахохова тяжелой утратой. Он отметил, что мэр Нальчика был профессионалом высокого уровня и успел многое сделать во благо родного города и Кабардино-Балкарии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Сегодня Кабардино-Балкария понесла тяжелую утрату — безвременно, в расцвете сил ушел из жизни глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов. Глубоко порядочный человек, надежный товарищ, любящий сын, отец, брат — его скоропостижная смерть стала тяжелым ударом для родных и близких ему людей, для всех, кто его знал», — отметил глава республики.

Коков добавил, что Ахохов был профессионалом высокого уровня, патриотом, отличным организатором и справедливым руководителем. По словам главы региона, мэр Нальчика многое успел сделать во благо родного города и Кабардино-Балкарии.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что похороны Таймураза Ахохова пройдут 25 мая.

Причина смерти

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ, Таймураз Ахохов был обнаружен 24 мая без признаков жизни. В ведомстве уточнили, что на место происшествия сразу выехала следственная группа. СК организовал проверку по факту смерти мэра Нальчика.

По данным ТАСС, Ахохов скончался у себя дома. Telegram-канал Baza пишет, что причиной смерти главы Нальчика стал тромбоз легочной артерии и остановка сердца.

«Сначала у Ахохова появилась одышка, после чего он потерял сознание. Родные сразу вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть», — говорится в публикации.

Биография Таймураза Ахохова

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане Кабардино-Балкарской АССР.

«Я оканчивал нарткалинскую школу №1, потом поступил в КБГУ на исторический факультет, но через некоторое время, после второго курса, перевелся в МГУ на социологический факультет. По окончании МГУ заочно окончил юридический факультет КБГУ. А кандидатскую диссертацию защитил по экономике. И школу, и МГУ закончил с отличием и золотыми медалями», — рассказывал мэр Нальчика в интервью местной газете.

Свою профессиональную карьеру Ахохов начал в родной республике в должности ведущего специалиста администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария». В 1998 году перешел на работу в налоговые органы, где прошел пусть от начальника отдела кадров до заместителя руководителя Управления ФНС России по Кабардино-Балкарской республике. Кроме этого, он также работал в органах налоговой полиции и Управлении налоговых преступлений МВД по КБР.

В 2015 году Ахохов стал заместителем министра труда, занятости и социальной защиты КБР. С ноября 2016 года работал заместителем председателя правительства республики, а с июля 2017 года — первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии.

На посту мэра Нальчика Ахохов проработал восемь лет. В апреле 2018 года он сначала стал исполняющим обязанности главы городской администрации, а уже в июне был утвержден в этой должности. Как писала газета «Нальчик», горожане называли Ахохова народным мэром. Сам он рассказывал, что старается общаться с людьми и не избегать прямого разговора.

 
