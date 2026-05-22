Война США и Израиля против Ирана
Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1549-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1549-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 217 беспилотников над российскими регионами. Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:45

❗️Более 10 человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске после обрушения из-за удара БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

9:33

Три человека спасены из-под завалов общежития в Старобельске после обрушения в результате удара беспилотника, сообщает МЧС РФ.

🔴 В результате ночного удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР 35 человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

🔴 Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве — Собянин

Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак, сообщает Die Zeit. По данным издания, европейские политики подчеркнули, что от этого зависит перспектива вступления республики в ЕС

🔴 Мирный житель тяжело ранен в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике, заявил главком ВСУ Украины Александр Сырский.

🔴 Средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 217 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для обеспечения функционирования ракетной системы Hawk на сумму около $108,1 млн, говорится на сайте ведомства.

🔴 Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня 1549-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
