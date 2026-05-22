Над Россией сбили более 200 беспилотников. Военная операция, день 1549-й

❗️Более 10 человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске после обрушения из-за удара БПЛА, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Три человека спасены из-под завалов общежития в Старобельске после обрушения в результате удара беспилотника, сообщает МЧС РФ.
🔴 В результате ночного удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР 35 человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
🔴 Еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве — Собянин
Лидеры стран Евросоюза призвали президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак, сообщает Die Zeit. По данным издания, европейские политики подчеркнули, что от этого зависит перспектива вступления республики в ЕС
🔴 Мирный житель тяжело ранен в результате удара беспилотника по автомобилю в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
Украинская армия намерена уйти от «войны на истощение» к другой тактике, заявил главком ВСУ Украины Александр Сырский.
🔴 Средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 217 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для обеспечения функционирования ракетной системы Hawk на сумму около $108,1 млн, говорится на сайте ведомства.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
