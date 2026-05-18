Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1545-й

🔴 Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области, мужчину в крайне тяжелом состоянии транспортируют в больницу, сообщили в оперштабе региона.
🔴 ВСУ 24 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области, 84 украинских беспилотника сбили в регионе за прошедшие сутки. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🔴 Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
ВСУ атакуют Энергодар и район площадки ЗАЭС практически в постоянном режиме как с помощью артиллерии, так и БПЛА, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник, сообщил министр обороны Робертас Каунас.
Болгария обратилась к МИД Украины за разъяснениями по поводу судьбы своего гражданина Любомира Кирова, которого принудительно мобилизовали в Одессе, сообщает «Страна.ua».
🔴 ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.
В Утенском районе Литвы упал иностранный беспилотник, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас. По его словам, найденные обломки свидетельствуют о том, что дрон, предположительно, украинский.
Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1545-й день военной операции на Украине.