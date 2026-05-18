Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1545-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1545-й день
Средства ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над российскими регионами. В литовском селе Самане обнаружили обломки, предположительно, украинского дрона. В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:53

🔴 Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области, мужчину в крайне тяжелом состоянии транспортируют в больницу, сообщили в оперштабе региона.

9:39

🔴 ВСУ 24 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области, 84 украинских беспилотника сбили в регионе за прошедшие сутки. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:27

🔴 Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

9:15

ВСУ атакуют Энергодар и район площадки ЗАЭС практически в постоянном режиме как с помощью артиллерии, так и БПЛА, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

9:02

Система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся украинский беспилотник, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

8:48

Болгария обратилась к МИД Украины за разъяснениями по поводу судьбы своего гражданина Любомира Кирова, которого принудительно мобилизовали в Одессе, сообщает «Страна.ua».

8:34

🔴 ВСУ за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в девяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщили в региональном оперштабе.

В Утенском районе Литвы упал иностранный беспилотник, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вильмантас Виткаускас. По его словам, найденные обломки свидетельствуют о том, что дрон, предположительно, украинский.

8:10

Москва не получала от Киева сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1545-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
