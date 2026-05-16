Герасимов сообщил о взятии Кутьковки и Боровой. Военная операция, день 1543-й

Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Запорожье, передает украинский телеканал «Общественное».
Угроза атаки беспилотников в Сочи отменена, аэропорт города возобновил работу, сообщили Андрей Прошунин и пресс-служба Росавиации.
Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи, — глава города Андрей Прошунин.
Также ограничения введены в аэропорту Сочи, — Росавиация.
Аэропорты Геленджика и Краснодара в целях безопасности временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.
За время действия перемирия с 9 по 11 мая в результате действий ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще 47, включая двоих детей, получили ранения. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал ТАСС.
Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге, — глава города Светлана Камбулова.
❗️ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Он отметил, что что соединения 1-й танковой армии освободили Боровую и Кутьковку. Кроме того, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в ДНР, ведутся бои и за другие населенные пункты, а бойцы «Запада» наступают на фронте около 350 км.
В Харькове в результате удара повреждения получили транспортные объекты, утверждает глава города Игорь Терехов.
Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с силовыми структурами, предупредили в Росавиации.
С полуночи средствами ПВО уничтожены пять дронов ВСУ, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин.
Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 138 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.
Сегодня 1543-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.