Над Россией ночью сбили 36 украинских беспилотников. Военная операция, день 1541-й

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшие сутки сбила над территорией ДНР семь беспилотников ВСУ, сообщили в региональном штабе обороны.
❗️ Украинский суд принял решение арестовать Андрея Ермака на 60 суток.
Ростовская АЭС в Волгодонске работает в штатном режиме — несмотря на ночную атаку ВСУ на город, сообщила пресс-служба станции. Энергоблоки №2, 3 и 4 находятся в сети на мощности согласно диспетчерскому графику, а блок №1 — в планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных значений.
Преемник Зеленского с гораздо большей вероятностью согласится на требования США, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом, по его мнению, для европейцев Зеленский остаётся безальтернативным лидером, несмотря на коррупцию. А новый глава киевского режима, даже подписав капитуляцию, может рассчитывать на признание и защиту Европы.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Пекине затронули тему украинского конфликта, сообщило агентство «Синьхуа».
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу намерен поднять на 21-й встрече секретарей советов безопасности стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вопросы, касающиеся конфликтов вокруг Украины и Ирана.
«В ходе сегодняшней встречи рассчитываю обменяться мнениями по актуальным глобальным и региональным кризисам, имеющим непосредственное влияние на обеспечение безопасности на пространстве ШОС. В первую очередь, к ним относятся конфликты вокруг Украины и Ирана, а также продолжающаяся нестабильность в Афганистане», — отметил Шойгу.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. В ночь на четверг в регионе объявлялась воздушная тревога.
Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку трёх беспилотников над регионом. Он поблагодарил военных за работу. Дронов также напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя приближаться к ним — о находке следует немедленно сообщать по номеру 112.
В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное». В Харьковской области также объявлена воздушная тревога.
Ночью в ряде регионов ограничили работу аэропортов. Утром, как сообщила Росавиация, ограничения сняли в воздушных гаванях Казани, Чебоксар, Тамбова, Череповца и Ярославля.
Минувшей ночью над Россией сбили 36 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что аппараты ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Республике Крым.
Сегодня 1541-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.