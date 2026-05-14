Над Россией ночью сбили 36 украинских беспилотников. Военная операция, день 1541-й

Ростовская АЭС в Волгодонске работает в штатном режиме — несмотря на ночную атаку ВСУ на город, сообщила пресс-служба станции. Энергоблоки №2, 3 и 4 находятся в сети на мощности согласно диспетчерскому графику, а блок №1 — в планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных значений.