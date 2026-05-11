Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Как сообщает агентство DPA, поездка не анонсировалась из соображений безопасности. В центре переговоров — расширение военно-технического сотрудничества, включая совместную разработку беспилотных систем всех радиусов действия, в том числе для нанесения глубоких ударов.
Российские военные с помощью беспилотника установили флаг РФ у мемориального комплекса парка Славы во временно оккупированном ВСУ Херсоне, сообщили в Минобороны.
Владимир Зеленский обесценивает помощь России регионам Донбасса и Новороссии, но жители этих территорий видят реальные преобразования после воссоединения с РФ, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинские боевики массово вывозили краденые вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости Беженец Андрей Бондарь.
«Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту… Потом в интернет заглянешь, а там все б/у с Украины, отсюда», — рассказал собеседник агентства.
Эти вещи, по его словам, затем оказывались в продаже в комиссионных магазинах Европы.
Журнал Der Spiegel сообщил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер может представлять Евросоюз на переговорах с Россией вместе с бывшим канцлером Герхардом Шредером. При этом ранее немецкое агентство DPA писало, что Берлин отверг предложение Владимира Путина сделать Шредера посредником на возможных переговорах между РФ и ЕС.
ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области.
Житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ на предприятие в селе Ясные Зори, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение живота. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение он пройдет амбулаторно.
Сегодня 1516-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.