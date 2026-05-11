ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области. Военная операция, день 1538-й

Украинские боевики массово вывозили краденые вещи мирных жителей из города Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости Беженец Андрей Бондарь.

«Вся площадь была забита украинскими военными машинами. Они привозили ковры, сумки, технику и отправляли все через почту… Потом в интернет заглянешь, а там все б/у с Украины, отсюда», — рассказал собеседник агентства.

Эти вещи, по его словам, затем оказывались в продаже в комиссионных магазинах Европы.