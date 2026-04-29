Пожар начался в Пермском крае после атаки дрона. Военная операция, день 1526-й

Politico: чиновники в администрации Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз там поднималась тема переговоров по Украине, главные переговорщики по украинскому урегулированию сейчас заняты вопросом Ирана.
Российские военные взяли под контроль Новодмитровку в Сумской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».
Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 23 БПЛА, уничтожено также три безэкипажных катера во время ночной атаки ВСУ на Севастополь, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пожар произошел на промышленной площадке в Пермском крае после прилета беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Оренбургской области, где ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
ВСУ строят оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи Черниговской области и проводят минирование участка, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
🔴 Минобороны: над регионами России за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА.
БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.
Сегодня 1526-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.