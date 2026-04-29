Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Пожар начался в Пермском крае после атаки дрона. Военная операция, день 1526-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1526-й день
Александр Река/ТАСС

В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку, началось возгорание. Всего за ночь над регионами России уничтожили 98 украинских дронов. По данным Минобороны РФ, БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом. ВСУ строят оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи Черниговской области и проводят минирование этого участка, сообщили в силовых структурах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:06

Politico: чиновники в администрации Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз там поднималась тема переговоров по Украине, главные переговорщики по украинскому урегулированию сейчас заняты вопросом Ирана.

9:46

Российские военные взяли под контроль Новодмитровку в Сумской области, сообщает канал «Военкоры русской весны».

9:37

Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано, сообщает оперштаб Краснодарского края.

9:34

Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал «Общественное».

9:09

Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 23 БПЛА, уничтожено также три безэкипажных катера во время ночной атаки ВСУ на Севастополь, никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:51

Пожар произошел на промышленной площадке в Пермском крае после прилета беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

8:37

Силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Оренбургской области, где ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

8:28

8:19

ВСУ строят оборонительные сооружения по рубежу Радомка - Рыбинск - Охрамиевичи Черниговской области и проводят минирование участка, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

8:05

🔴 Минобороны: над регионами России за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА.

БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.

8:00

Сегодня 1526-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
