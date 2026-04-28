Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Над Россией уничтожены 186 украинских беспилотников. Военная операция, день 1525-й
Политика

Над Россией уничтожены 186 украинских беспилотников. Военная операция, день 1525-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1525-й день
Сергей Мирный/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 186 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. На нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:19

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — говорится в ее публикации в соцсети X.

9:05

Военнослужащие Росгвардии за неделю ликвидировали 60 беспилотников ВСУ на запорожском направлении.

8:53

Украинский телеканал «Общественное» сообщает о детонации в Сумах и взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской области.

8:35

Почти 93 тыс абонентов Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник.

8:19

На нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 186 украинских БПЛА над регионами России, а также над Черным и Азовским морями.

8:00

Сегодня 1525-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
