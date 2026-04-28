Над Россией уничтожены 186 украинских беспилотников. Военная операция, день 1525-й

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — говорится в ее публикации в соцсети X.
Военнослужащие Росгвардии за неделю ликвидировали 60 беспилотников ВСУ на запорожском направлении.
Украинский телеканал «Общественное» сообщает о детонации в Сумах и взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской области.
Почти 93 тыс абонентов Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник.
На нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 186 украинских БПЛА над регионами России, а также над Черным и Азовским морями.
Сегодня 1525-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.