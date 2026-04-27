Зарин в США и коррупция на Украине: чиновник Пентагона «слил» гостайну девушке с сайта знакомств

Начальника отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагга отстранили после публикации скрытой записи, где он говорил о возможных хищениях помощи Украине, запасах зарина и других чувствительных темах. Скандал уже дошел до Пентагона и может обернуться уголовным расследованием. Что именно рассказал американский чиновник и почему его слова вызвали такой резонанс — в материале «Газеты.Ru».

Начальника отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагга отстранили от работы после публикации видео со скрытой камеры, на котором он обсуждает чувствительные темы — от предполагаемых хищений американской помощи Украине до запасов зарина и работы профильной лаборатории в Мэриленде. О скандале сообщил телеканал Newsmax.

Речь идет о видео, опубликованном 22 апреля организацией Citizen Journalism Foundation. На записи, сделанной скрытой камерой, Хагг разговаривает с журналисткой, работавшей под прикрытием и познакомившейся с ним через сайт знакомств.

На видео чиновник в числе прочего утверждает, что часть американской финансовой помощи Украине расхищалась: средства уходили на покупку дорогой недвижимости и автомобилей для чиновников, а также выводились за рубеж.

«Когда я был там (на Украине. — «Газета.Ru»), они украли $1 млн за один день», — заявил чиновник.

Кроме того, Хагг рассказал о наличии у США запасов нервно-паралитического вещества зарин: по его словам, работа с ним продолжается в лаборатории в Мэриленде, причем одна из ее сотрудниц попала под действие химиката, так как не соблюдала меры безопасности.

«Химик должна была использовать специальную экипировку, но ей не нравилось, и она носила свою личную одежду. Так что [зарин] впитался в ее одежду и в ее кожу. Если бы она начала трогать вещи, другие люди, дотронувшиеся, например, до двери [после нее] начали бы умирать», — поделился Хагг.

Кроме того, он даже раскрыл расположение американского ядерного арсенала — названные им локации в итоговом материале CJF вырезаны. При этом, комментируя войну на Ближнем Востоке, Хагг заверил журналистку, что Соединенные Штаты не собираются использовать ядерное оружие против Ирана.

«Мы сейчас не планируем наносить ядерный удар по кому-либо», — подчеркнул Хагг.

Однако он не исключил, что Вашингтон попытается ликвидировать нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи, если тот не изменит подхода к урегулированию . Он также подтвердил причастность США к атаке на школу в Минабе в начале войны: по его словам, это было сделано «не специально». При этом погибших в результате удара он назвал «сопутствующими потерями», заявив, что дети «всегда умирают в войнах».

После публикации видео Пентагон отправил чиновника в административный отпуск на время расследования. Как сообщил Newsmax, ему может грозить и уголовное разбирательство. В армии США также подтвердили, что «ядерный ученый Эндрю Хагг действительно отстранен от работы и ожидает дальнейшего разбирательства».

Скандал получил продолжение на брифинге в Пентагоне, где главе ведомства Питу Хегсету задали вопрос о том, грозят ли Эндрю Хаггу увольнение и уголовное преследование после публикации скрытой записи.

«Да, он больше не будет здесь работать», — ответил Хегсет.

После этого он заявил, что ведомство серьезно относится к утечкам и внутренним угрозам, а также постоянно оценивает риски, связанные с подобными случаями.

Не первое увольнение

Ранее в Пентагоне произошло еще одно громкое кадровое решение. Министр военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост, о чем сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию, уходя с должности немедленно. От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов», — следует из его сообщения в соцсетях.

Парнелл также сообщил, что обязанности главы ВМС временно перейдут к Хунгу Као.

Позже Axios со ссылкой на источники связал отставку с конфликтом между Феланом и главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным издания, причиной напряженности могли стать прямые контакты Фелана с президентом США Дональдом Трампом.

«Хегсет посчитал, что Фелан слишком сильно обошел субординацию, имея прямую связь с [президентом Дональдом] Трампом, чей клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич находится недалеко от особняка Фелана», — объяснили журналисты.

Один из собеседников Axios утверждал, что Фелан и Хегсет «не ладили», а сама отставка, как отмечает издание, стала неожиданностью даже для части администрации.