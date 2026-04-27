Чиновника Пентагона уволили за слив секретов женщине с сайта знакомств

Начальника отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагга отстранили от работы после появления скандального видео с его участием. Об этом сообщил телеканал Newsmax.

Речь идет о записи, опубликованной 22 апреля организацией Citizen Journalism Foundation на YouTube. На видео, снятом скрытой камерой, запечатлен разговор Хагга с журналисткой, которая работала под прикрытием и вышла на него на сайте знакомств.

Во время беседы чиновник раскрыл ряд сведений, в том числе данные о коррупционных схемах, связанных с расхищением американской финансовой помощи на Украине. По его словам, средства присваивались, в том числе тратились на покупку дорогой недвижимости и автомобилей, а также выводились за границу. Он утверждал, что за время его пребывания на месте $1 млн был похищен всего за один день, и именно это стало первым, что он увидел.

Также Хагг рассказал о наличии у США запасов нервно-паралитического вещества зарин, а также упомянул лабораторию в штате Мэриленд, где с ним работают.

Кроме того, Хагг затронул темы управления ядерными силами США, ответственности Вашингтона за удар по школе девочек в иранском городе Минаб, а также заявил о наличии у США запасов боевых отравляющих веществ, запрещенных международным правом.

После публикации видео Пентагон отправил чиновника в административный отпуск на время расследования. По данным телеканала, ему может грозить уголовное расследование.

В Newsmax добавили, что представитель министра армии Пита Хегсета переадресовал запрос к официальному заявлению, опубликованному армией накануне. В нем подтвердили, что «ядерный ученый Эндрю Хагг действительно отстранен от работы и ожидает дальнейшего разбирательства».

Ранее стало известно, что Пентагон совместно с ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударах по Ирану.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
