Эхо Холодной войны. Заброшенную ядерную базу США обнаружили подо льдами Гренландии

В Гренландии под толщей льда обнаружили заброшенную секретную базу США Camp Century времен Холодной войны. На ее территории находятся командный штаб, технические помещения и даже театр, часовня, библиотека и спортзал. Базу создавали для размещения 600 баллистических ракет средней дальности, а работала она на ядерном реакторе. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о желании присоединить остров к США для «обеспечения международной безопасности».

Пережиток Холодной войны

Camp Century обнаружил ученый НАСА Чад Грин. База, известная также как «Город подо льдом», находится на северо-западе Гренландии, недалеко от американской же космической станции Питуффик.

Как напомнили специалисты агентства, военную базу построили солдаты инженерного корпуса армии США в 1959 году. В толще льда вырезали целую сеть тоннелей, оборудовали командный пункт, ниши для ракет и ряд вспомогательных помещений. В их числе — библиотека и спортзал, часовня и столовая, театр, комната с ядерным реактором, где к тому же хранили горячие отходы, помещение для обеспечения резервного питания, комната с воздушными охладителями и другие . Военные оборудовали также резервуар, в котором хранили топливо, и специальные помещения для исследований. На поверхность ведет длинный коридор, соединяющий все комнаты.

close Главный туннель арктической военной научно-исследовательской базы США в Гренландии Camp Century Robert M. Weiss/CNN

На опубликованных НАСА фотографиях видно, что стены в некоторых помещениях фактически состоят изо льда. Вход в Camp Century сделали в небольшом снежном холме.

В 1967 году базу забросили. С тех пор она продолжала обрастать снегом и льдом. Теперь объект находится на глубине около 30 метров.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Camp Century создавали как сверхсекретный полигон для испытания возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике в условиях Холодной войны . Позже власти США решили свернуть проект: из-за постоянного смещения льдов прокладка сети тоннелей через ледяной покров острова оказалась невозможной.

Специалисты извлекли реактор и забрали в США камеру для исследования ядерных реакций, однако тысячи тонн отходов остались в Гренландии. Американские инженеры рассчитывали, что отходы останутся захороненными под толщей льда, однако таяние ледников ускорилось. Проведенное в 2016 году исследование показало, что база покажется на поверхности лишь к концу XXI века. В 2021-м ученые изменили прогнозы: по их расчетам, база не окажется под солнцем к 2100 году.

Бомба замедленного действия

Власти США неоднократно пытались купить Гренландию. Первое предложение прозвучало из уст президента Гарри Трумэна в 1946 году, однако ему ответили отказом. Идеи о приобретении острова несколько раз выдвигал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп: сначала в 2019 году, а затем в 2024-м и 2025-м. В марте на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте республиканец выразил уверенность, что Гренландия таки станет частью США. По словам Трампа, это необходимо «для международной безопасности».

«Я считаю, что это произойдет», — подчеркнул президент США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров «не продается и никогда не будет продаваться». Генсек НАТО пообещал, что не станет втягивать альянс в урегулирование этого вопроса .

Однако в случае присоединения Гренландии к США Трамп может столкнуться с «экологической дилеммой» из-за находящейся под толщей льда базы Camp Century, сообщило издание Politico.

Журналисты обратили внимание, что до сих пор никто не предпринимал попыток очистить объект от радиоактивных отходов. По словам профессора гляциологии (науки о природных льдах. — «Газета.Ru») и климата в Геологической службе Дании Уильяма Колгана, «предпринимаются сознательные усилия, чтобы не бурить поле мусора», а специалисты и сами не догадываются о том, что конкретно находится во льдах на заброшенной американской базе.

Колган объяснил, что отходы с Camp Century могут попасть в океан в результате таяния льдов и снега. К тому же от острова может отколоться льдина, на которой находится база, и тогда мир столкнется с угрозой масштабного загрязнения. Готов ли к такому Трамп — авторы статьи оставили вопрос открытым.