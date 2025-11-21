Украинский вопрос: Путин проводит Совбез РФ

После обращения Путина к членам Совбеза заседание продолжилось в закрытом режиме. «Газета.Ru» сообщит о том, что обсуждалось на нем и о его итогах, как только поступит информация. Другие подробности читайте в онлайн-трансляции 1367-го дня специальной военной операции на Украине.
Трансляцию с совещания Совбеза завершили. Будет ли какое-либо заявление позже — пока непонятно.
Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей плана Трампа — Путин
Уже к 4 ноября Купянск почти полностью находился под контролем ВС РФ, судьба города тогда уже была решена окончательно, отметил Путин. Неизбежность повторения ситуации в Купянске на других участках фронта «устраивает Россию», добавил он.
Путин: Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.
После переговоров на Аляске со стороны США наступила пауза, которая была связана с отказом со стороны Киева, отметил Путин. По этой причине Вашингтон не обсуждают напрямую с Москвой мирный план.
У российской стороны есть текст плана Трампа по урегулированию, добавил президент РФ.
❗️ План Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался еще до встречи на Аляске, подчеркнул Путин. Еще в Анкоридже российская сторона подтвердила, что согласна с предложениями Вашингтона, сказал он. Все партнеры РФ тоже поддержали возможные договоренности.
Одновременно украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам, что стране придется выбрать — «либо сложные 28 пунктов» мирного плана администрации Дональда Трампа, либо «крайне тяжелая зима» и «дальнейшие риски».
«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории», — признал политик.
Журналисты, близкие к Кремлевскому пулу, отмечают, что Путин принял решение созвать Совбез «после новостей с Украины».