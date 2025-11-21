На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Украинский вопрос: Путин проводит Совбез РФ

Путин проводит Совет безопасности РФ по вопросу Украины — онлайн-трансляция
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, 21 ноября 2025 года

kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности на фоне появления новостей о новом мирном плане президента США Дональда Трампа. Журналисты, близкие к «кремлевскому пулу», сообщают, что решение собрать Совбез принято после получения новостей с Украины. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
20:55

После обращения Путина к членам Совбеза заседание продолжилось в закрытом режиме. «Газета.Ru» сообщит о том, что обсуждалось на нем и о его итогах, как только поступит информация. Другие подробности читайте в онлайн-трансляции 1367-го дня специальной военной операции на Украине.

20:46

Трансляцию с совещания Совбеза завершили. Будет ли какое-либо заявление позже — пока непонятно.

20:44

20:40

Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей плана Трампа — Путин

20:37

Уже к 4 ноября Купянск почти полностью находился под контролем ВС РФ, судьба города тогда уже была решена окончательно, отметил Путин. Неизбежность повторения ситуации в Купянске на других участках фронта «устраивает Россию», добавил он.

20:34

Путин: Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

20:31

После переговоров на Аляске со стороны США наступила пауза, которая была связана с отказом со стороны Киева, отметил Путин. По этой причине Вашингтон не обсуждают напрямую с Москвой мирный план.

У российской стороны есть текст плана Трампа по урегулированию, добавил президент РФ.

20:29

❗️ План Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался еще до встречи на Аляске, подчеркнул Путин. Еще в Анкоридже российская сторона подтвердила, что согласна с предложениями Вашингтона, сказал он. Все партнеры РФ тоже поддержали возможные договоренности.

20:27

Совещание Совбеза началось.

17:45

Одновременно украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам, что стране придется выбрать — «либо сложные 28 пунктов» мирного плана администрации Дональда Трампа, либо «крайне тяжелая зима» и «дальнейшие риски».

«Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории», — признал политик.

17:30

Журналисты, близкие к Кремлевскому пулу, отмечают, что Путин принял решение созвать Совбез «после новостей с Украины».

17:28

Время начала совещания уточняется.

17:25

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшим руководящим составом ВС РФ. Позже Кремль сообщил, что глава государства решил также провести оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию.

