«Так и было»: Захарова высмеяла слова молдавского депутата о Пушкине и первых геях

Захарова ответила шуткой на слова молдавского депутата Друцэ о Пушкине и геях

Дипломат Мария Захарова шуткой отреагировала на слова молдавского депутата Михая Друцэ, который заявил, что геи* в Бессарабии появились вместе с властью Российской империи. Депутат от правящей партии сделал такое заявление, объясняя необходимость закрыть «Русский дом» в Кишиневе. Он также процитировал Пушкина, который в своих письмах сравнивал Кишинев с Содомом. Причем, по оценке поэта, не в лучшую сторону, ведь в Содоме хотя бы были библиотеки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила шуткой на заявление молдавского депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Михая Друцэ. Он сказал, что «геи («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Бессарабии появились вместе с Российской империей», а также в своем выступлении процитировал Александра Пушкина.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, Друцэ обвинил Пушкина «в наличии молдавских геев» с трибуны парламента.

О чем речь и при чем тут геи?

Во время заседания парламента 13 ноября депутаты обсуждали закрытие российского культурного центра в Кишиневе, также известного как «Русский дом». Друцэ эмоционально выступал против продолжения работы учреждения, настаивая на том, что «Русский дом» — часть «культурного империализма России».

«Мы не принимаем русский культурный империализм, который хотел стереть наш язык в XIX веке во имя русского государства. Мы не принимаем культурный империализм, который хотел стереть наш язык и в XX веке во имя гипотетического советского государства, которое должно было говорить на одном языке», — говорил он.

По словам Друцэ, если в стране в каком-то коллективе было десять молдаван и один русскоязычный, все были вынуждены говорить по-русски.

Депутат заявил, что в своем выступлении хотел поговорить о поэзии, однако его коллеги «снова дошли до ЛГБТ».

«Кто в Бессарабии был первым геем? Установлено, что первый гей в Бессарабии появился после прихода русских», — утверждает Друцэ.

Далее он цитирует письмо Пушкина к другу Филиппу Вигелю, которого назначили на должность вице-губернатора Бессарабии. Этот чиновник, по словам Друцэ, имел нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Пушкин переписывался с Вигелем, когда того отправили в Кишинев. Вице-губернатор жаловался поэту в 1823 году: «Мой грех велик, но не столько чтобы судьба определила мне местопребыванием помойную эту яму».

Ответное письмо Пушкин завершал намеком на «трех красавцев» и строками:

Тебе служить я буду рад

Стихами, прозой, всей душою,

Но, Вигель,— пощади мой зад!

Друцэ убежден, что защитники русской культуры в Молдавии не читали Пушкина. Он снова процитировал это же письмо поэта, которое начинается со слов «Проклятый город Кишенев! Тебя бранить язык устанет».

«И сравнивает Пушкин Кишинев с древним Содомом…И он дает Содому преимущество, потому что, говорит, там были дома терпимости, были библиотеки, а в Кишиневе всего этого нет», — возмущался депутат.

На его выступление иронично отреагировала и представитель молдавского ЛГБТ-сообщества Анджелика Фролова:

«Депутат PAS Михай Друцэ заявил сегодня, что первым геем в Бессарабии был вице-губернатор, присланный Российской империей — Вигель. Я даже не знаю, как реагировать на эту речь. Похоже, господин Друцэ точно знает, кто был первым геем».

Споры вокруг «Русского дома»

В начале ноября правительство Молдавии единогласно одобрило решение закрыть работавший с 2009 года «Русский дом» в Кишиневе из-за «риска продвижения Россией искаженных нарративов». Он был создан в соответствии с соглашением о культурном сотрудничестве между РФ и Молдавией.

В Молдавии закрывают Русский дом. Почему и как на это отреагировали в Москве? Правительство Молдавии единогласно одобрило решение закрыть Русский дом в Кишиневе из-за «риска... 05 ноября 16:29

12 ноября комитет парламента по внешней политике поддержал доклад министерства культуры о денонсации соглашения. Против решения проголосовал только лидер социалистов Игорь Додон (его обвиняли в связях с Москвой).

Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что «Русский дом» не проявил себя как подлинный культурный центр и финансируется «Россотрудничеством», находящимся под санкциями. Друцэ же уверял, что центр «никогда не занимался культурой, а только пропагандой и информационной войной».

Додон ему возразил: «Вы не представили доказательств. Если есть секретная информация, давайте созовем закрытое заседание». Лидер социалистов также говорил, что центр организует более 800 мероприятий в год, в них участвуют десятки тысяч жителей. Закрытие «Русского дома» противоречит интересам большинства граждан Молдавии, считает он. Додон напомнил, что российские культурные учреждения работают еще в 86 странах, в том числе в 15 европейских.

Депутат фракции «Альтернатива» и бывший премьер-министр Ион Кику осудил тот факт, что никто не спросил мнения организаций, представляющих интересы русскоговорящих граждан.

На заседании 13 ноября несколько депутатов, в том числе на русском языке, а не на румынском, высказались против закрытия центра. Они предложили перенести обсуждения на несколько месяцев, чтобы донести свои аргументы о пользе «Русского дома».

«Мы забываем о целых слоях населения, для которых этот центр оставался местом, где они могут встретиться, в первую очередь это люди старшего поколения. Мы забываем о русскоязычных людях, таких же, как я, которые любят эту страну, которые <...> желают, что Молдова стала процветающим европейским государством», — заявил депутат Гайк Вартанян.

Он отметил, что некоторые молдавские школьники хотят поступить в МГУ или в МГТУ имени Н. Э. Баумана, где можно получить качественное техническое образование. Именно в подобных центрах они могли узнать информацию о стипендиях и поступлении.

«Мы можем отделить культуру, науку, искусство от пропаганды» — отметил Вартанян.

Тем не менее большинство депутатов выступили против отсрочки.