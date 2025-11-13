«Украинцы своих не бросают». Саакашвили попросил Зеленского внести его в список на обмен

Михаил Саакашвили опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список пленных и в будущем обменять. Накануне бывшего президента Грузии перевели из больницы, где он находился почти три года, обратно в ту же тюрьму, где, по словам Саакашвили, его ранее отравили тяжелыми металлами. Политик подчеркнул, что «рассчитывает» на украинского лидера.

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Украины Михаил Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой внести его в список пленных, которых в дальнейшем могут обменять.

Накануне Саакашвили вернули из клиники в тюрьму.

« Я гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», – говорится в обращении политика, опубликованном в соцсетях.

Саакашвили подчеркнул, что он вынужден сейчас находиться в том же самом пенитенциарном учреждении, в котором его якобы отравили в марте 2022 года. Там по-прежнему работает тот же персонал.

«Украинцы своих не бросают, и я рассчитываю на вас», – добавил Саакашвили, обращаясь к Зеленскому.

Почему Саакашвили вернули за решетку

12 ноября Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что Саакашвили переводят в тюрьму из клиники, в которой он лечился с мая 2022 года.

Политик продолжит отбывать наказание в тюрьме города Рустави, вблизи Тбилиси. Это пенитенциарное учреждение №12.

В заявлении министерства говорится, что решение принято после того, как врачи признали состояние здоровья Саакашвили «удовлетворительным и не требующим стационарного лечения».

По словам политика, он «помнит день, когда ему ввели яд» и уверен, что в этом якобы участвовали агенты России. Медицинские эксперты из США и Грузии утверждали, что плохое состояние Саакашвили действительно может быть связано с интоксикацией тяжелыми металлами. Представители службы исполнения наказаний Грузии настаивают: подтверждения того, что вещества, найденные в организме Саакашвили, присутствуют в «ядовитой дозе», нет.

Уголовные дела Саакашвили

Саакашвили осудили на двенадцать с половиной лет по делам о незаконном пересечении границы Грузии и растрате государственных средств. Ему оставалось провести в колонии еще девять лет.

Недавно партия «Грузинская мечта» инициировала новые обвинения восьми известным оппозиционным политикам, среди которых и Саакашвили. Теперь к его основному сроку могут добавиться еще три года .

Оппозиционеров обвиняют в «саботаже, помощи иностранному государству во вражеской деятельности, финансировании деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности и по факту призыва к насильственной смене конституционного строя или государственной власти». Фигуранты уголовного дела якобы передавали иностранным государствам информацию о российско-грузинском взаимодействии, утверждают в прокуратуре Грузии.

Саакашвили сыграл ключевую роль в «Революции роз», был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. В 2015-2016 годах возглавлял Одесскую администрацию на Украине, но вскоре ушел в отставку из-за конфликта с центральной властью.

Экс-президент вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года. Буквально через несколько дней его задержали и отправили в тюрьму. С тех пор его здоровье резко ухудшилось, утверждают его сторонники.