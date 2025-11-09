«Вынуждены собирать беспилотники»: в Малави требуют отчет о работе соотечественниц в России

Депутаты Малави потребуют у правительства отчет о том, как малавийские девушки оказались на предприятии по производству дронов в российской Алабуге. Ранее малавийские СМИ сообщали, что как минимум две девушки уехали в Россию по программе «Алабуга Старт», которая предлагает профессиональное обучение и трудоустройство. Агентство Bloomberg передавало, что примерно 90% девушек, приехавших в РФ по этой программе, якобы попадают на завод по производству БПЛА. При этом МИД ЮАР, который тоже проводил проверку, заявлял, что правительству не удалось найти убедительных доказательств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты парламента африканского государства Малави намерены потребовать от правительства страны отчет о том, как малавийские девушки оказались на производстве БПЛА в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в России. Об этом сообщает издание Nyasa Times со ссылкой на источники.

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти», — заявил на условиях анонимности один из парламентариев.

Как уточнило Nyasa Times, речь идет о программе «Алабуга Страт». Она предлагает молодым девушкам из разных стран мира пройти профессиональное обучение и начать карьеру на предприятиях ОЭЗ «Алабуга». Организаторы обещают помочь с переездом в РФ, обеспечить девушек корпоративным жильем и заработной платой более 100 тыс. рублей.

По данным издания, программа привлекла к себе внимание после «многочисленных расследований, в которых говорилось, что сотни молодых африканских и азиатских женщин были заманены в Россию обещаниями стипендий, но в конечном итоге были вынуждены собирать беспилотники».

«В Малави это открытие вызвало тревогу среди гражданского общества и государственных учреждений. <…> Ситуация усугубилась после того, как посол Малави в России Джозеф Мпинганджиро в прошлом месяце заявил СМИ, что его ведомство получило запросы на набор персонала из России, связанные с проектом «Алабуга», — говорится в материале.

Издание Malawi24 еще в 2024 году сообщало, что в ОЭЗ «Алабуга» по программе «Алабуга Старт» находятся как минимум две малавийских девушки. Активисты призывали правительство репатриировать их.

Расследование

В августе Bloomberg сообщил, что российские компании якобы расширяют свою кампанию по поиску молодых африканских женщин для восполнения нехватки рабочей силы. Высказывались опасения, что некоторые из них якобы участвуют в военных действиях на Украине. По данным агентства, в январе базирующаяся в ЮАР Студенческая комиссия БРИКС опубликовала объявления о вакансиях в сфере строительства и гостеприимства в Алабуге для женщин в возрасте от 18 до 22 лет, а инфлюенсеры из ЮАР начали рекламировать их в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Кроме этого, местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало в мае соглашение о трудоустройстве в ОЭЗ «Алабуга» и строительной компании «Эталонстрой-Урал» в общей сложности на 5600 рабочих в 2026 году.

Старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности Спенсер Фарагассо утверждал, что якобы примерно 90% девушек, отправляющихся в Алабугу, в конечном итоге попадают на завод по производству беспилотников. Однако Студенческая комиссия и Женский деловой альянс БРИКС опровергали эти заявления.

«Конкретных доказательств того, что люди, отправляющиеся туда, страдают, крайне мало. Мы бедны, и нам нужны возможности. Мы не отправляем туда людей собирать беспилотники», — заявлял генеральный секретарь комиссии Тембелиле Мпунгозе.

Агентство со ссылкой на источник сообщало, что правительство ЮАР начало свое расследование. Глава отдела общественной дипломатии МИД страны Клейсон Моньела рассказывал, что дипломаты помогли одной из девушек, которая обратилась в посольство ЮАР в Москве, заявив, что «обещанное не соответствует действительности».

Однако дипведомство также сообщило, что правительству ЮАР пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели. В российском посольстве, комментируя публикацию Bloomberg, отметили, что приняли к сведению растущую обеспокоенность вокруг программы «Алабуга Старт».

«Многие комментаторы поспешили обвинить Россию в «торговле людьми» и «эксплуатации», основываясь на необоснованных обвинениях. Посольство не располагает информацией, за исключением распространенной некоторыми СМИ, о том, что иностранные граждане подвергаются принудительному труду, обманным путем принуждаются к каким-либо действиям или иным образом сталкиваются с нарушением своих прав в ходе реализации программы», — говорилось в сообщении дипмиссии.