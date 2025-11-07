«Россия выловит больше рыбы». Норвегия опасается лишиться улова из-за санкций ЕС

В Норвегии опасаются, что Россия выловит больше рыбы в своей зоне из-за санкций

Министр рыболовства Норвегии Сивертсен Несс заявила, что возможный уход российских рыбаков из норвежской экономической зоны в Баренцевом море приведет к негативным экономическим последствиям для Осло. Она пояснила, что Россия может перейти к интенсивному промыслу в своих водах трески, еще до ее миграции к берегам Норвегии, и тогда Осло лишится части своего будущего улова. Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыболовных компаний. В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что Россия готовит ответные меры.

«Если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить вести более интенсивный промысел в российской экономической зоне», — приводит слова министра издание High North News.

Она пояснила, что в российских водах больше мелкой рыбы (молоди), чем в норвежской экономической зоне, где рыба «уже крупнее».

При этом, отвечая на вопрос о том, жалеет ли правительство Норвегии о введении санкций в отношении России, Несс ответила, что «мы четко заявляем, что следуем санкциям ЕС».

Министр добавила, что переговоры по квотам на вылов трески в акватории Баренцева моря продвигаются с большим трудом.

Рыбные санкции

В июле власти Норвегии ввели санкции против российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимающихся рыбным промыслом. В решении правительства говорилось, что «это отвечает интересам политики безопасности Норвегии».

«В качестве основания для включения в список ЕС указывает на то, что две рыболовецкие компании Norebo JSC и Murman Seafood участвуют в спонсируемой российским государством кампании по наблюдению и разведывательной деятельности, направленной на критически важную подводную инфраструктуру в норвежских и союзных морских районах», — говорилось в заявлении МИД Норвегии.

После включения этих компаний в санкционный список их активы замораживаются, а суда теряют доступ в норвежские порты и территориальные воды.

Реакция Москвы

После внесения «Норебо» и «Мурман Сифуд» в санкционный список, в МИД РФ сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии, которому была вручена нота протеста.

«Указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях», — сообщили в министерстве иностранных дел России.

В свою очередь глава Росрыболовства Илья Шестаков в октябре заявил, что ведомство может ввести ответные санкции против Норвегии до конца 2025 года.

«Норвежская сторона заявила, что она якобы работает в рамках нашего соглашения, с чем мы категорически не согласны. Никаких ограничений они пока не будут снимать.

Мы сейчас готовим уже ответные меры, о которых объявим норвежской стороне своевременно. (...) Ответные меры рассматриваются, их введения можно ждать в этом году»,

— приводит его слова «Интерфакс».

Шестаков сообщил, что пока переговоры с норвежской стороной поставлены на паузу, также не установлены сроки консультаций по распределению объемов вылова рыбы на 2026 год. Он добавил, что на сегодня Росрыболовство не имеет планов пересматривать соглашения с другими странами.

В материале обозревателя Finance.mail.ru Алексея Зотова предполагается, какие рычаги давления в качестве ответных мер есть у России против Норвегии. Первый рычаг — зеркальные меры: ограничение доступа норвежских судов в российскую экономическую зону. Такой шаг сразу ударит по доходам норвежских рыбаков.

«Второй — вылов молоди в российских водах. Если Россия начнет добывать рыбу еще до ее миграции к берегам Норвегии, та окажется лишена части своего будущего улова. Для норвежской экономики это будет болезненно: рыбная отрасль остается важным источником доходов, несмотря на все энергетическое богатство страны»,

— говорится в материале.

До этого Норвегия уже ввела запрет на заход российских судов в свои порты в мае 2022 года, сделав исключение только для рыболовецких судов. Однако впоследствии ограничения постепенно усиливались.

С октября 2022 года российским рыбакам разрешили швартоваться лишь в трех портах — Ботсфьорде, Тромсе и Киркенесе. Весной 2023-го норвежская полиция ограничила возможность выхода на берег экипажам судов в Киркенесе и Ботсфьорде. Кроме того, на нескольких верфях были задержаны и подвергнуты ограничениям шесть российских промысловых судов.