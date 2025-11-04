«Нужен проверяемый договор»: США готовы обсуждать соглашение о тактическом ядерном оружии

США могут заключить с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием

Соединенные Штаты хотели бы подписать с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием. Такое мнение высказал Роберт Кадлек, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты. Он пообещал инициировать разработку нового соглашения между Москвой и Вашингтоном, которое позволит укрепить систему международного контроля над вооружениями. К настоящему времени вопрос тактического ядерного оружия не урегулирован в каких-либо двусторонних или многосторонних договорах.

США выступают за подписание с Россией договора о контроле над тактическим ядерным оружием, заявил кандидат на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек. Его слова приводит ТАСС.

«Если мою кандидатуру утвердят, я буду работать с коллегами в Военном министерстве США и Госдепартаменте, чтобы определить варианты действий для обеспечения контроля над российскими нестратегическими ядерными вооружениями», — подчеркнул он.

(В России ядерное оружие относительно небольшой мощности называют «тактическим», а в США — «нестратегическим», речь идет об одном и том же. — «Газета.Ru»).

По словам Кадлека, в РФ развернут «крупный и включающий разные типы оружия арсенал ядерных сил», не охваченных существующим договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это оружие «может напрямую угрожать» войскам США передового базирования, а также союзникам Вашингтона.

«Я считаю, что нам следует изучить способы добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями с Россией », — заявил Кадлек.

Его письменные ответы были подготовлены к слушаниям по его кандидатуре в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США.

Кадлек допустил, что обладающие ядерным оружием страны НАТО (США, Великобритания и Франция) могут пойти на сокращение своих арсеналов.

«Если мою кандидатуру утвердят, я продолжу обсуждение этой идеи с французскими и британскими коллегами, чтобы оценить, отвечает ли их участие в таких соглашениях их национальным интересам, поддерживают ли в настоящее время такие соглашения национальные интересы США», — заверил Кадлек.

При этом он не исключил возможности применения Соединенными Штатами тактического ядерного оружия в потенциальных региональных конфликтах уровня «ниже стратегического».

«Я также считаю, что Соединенным Штатам необходимо иметь заслуживающие доверия ядерные варианты ответа ниже стратегического уровня на [потенциальный] конфликт на театре военных действий», — отметил он.

К настоящему времени, по мнению Кадлека, американский потенциал в этой сфере «атрофировался за период после окончания Холодной войны», в то время как Россия и Китай обладают развернутыми «высокоэффективными арсеналами тактического ядерного оружия».

Что такое тактическое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие предназначено для поражения различных целей на относительно небольшом расстоянии (до 500 км), без масштабных разрушений и загрязнения территории радиацией. Его мощность варьируется от менее чем килотонны до 50 килотонн (мощность стратегического ядерного оружия — от 100 килотонн до более чем мегатонны). К месту взрыва оно доставляется с помощью авиабомб, ракет или даже снарядов.

Для сравнения, мощность сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки атомных бомб составляла 15 и 21 килотонн соответственно. Самые крупные сейчас неядерные боеприпасы, которыми располагают Россия и США, имеют мощность 0,044 кт (ОДАБ-9000, «Отец всех бомб», Россия) и 0,012 кт (GBU-43/B, «Мать всех бомб», США).

Радиус поражения тактического ядерного оружия зависит от размера боеголовки. Считается, что заряд мощностью 0,4 килотонны нанесет повреждения объектам в радиусе 15 км, при этом в радиусе 200 м от эпицентра взрыва не останется практически ничего. Смертельная для живых организмов доза радиации будет наблюдаться в 700 м от места взрыва. При подрыве боеголовки мощностью 20 мегатонн радиус зоны полного разрушения объектов составит 10 км.

В настоящее время каких-либо договоров по контролю над тактическим ядерным оружием не существует.