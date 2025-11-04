«Нетактичные заявления». Обрушение башни в Риме привело к дипломатическому скандалу с Москвой

Посольство России в Италии выразило протест из-за «грубой и омерзительной антироссийской кампании» в итальянских СМИ, последовавшей после замечания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об обрушении в центре Рима средневековой башни Торре-деи-Конти. Захарова указала на пагубность финансирования Украины, отметив, что при таких тратах страна может «рухнуть вся: от экономики до башен». В итальянской прессе ее слова сочли неуместными: при разборе завалов башни из-под обломков был извлечен 66-летний рабочий, который впоследствии скончался в больнице. 5 ноября в Риме объявлен траур.

Россия выразила Италии дипломатический протест из-за агрессивной кампании против Москвы в республиканских СМИ, последовавшей после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу обрушения башни в Риме. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в Италии.

В публикации указано, что 4 ноября «по настоятельной просьбе итальянской стороны» МИД Италии посетил советник-посланник посольства РФ Михаил Российский.

«В ходе встречи российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стала обоснованная озабоченность официального представителя МИД России М.В. Захаровой недофинансированием сферы культурно-исторического наследия Италии»,

— говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что упомянутое недофинансирование случилось вследствие «бездумной траты средств итальянских налогоплательщиков на поддержку преступного террористической режима на Украине».

Помимо этого посланник посольства РФ обратил внимание на «дипломатическую нетактичность МИД Италии», который настоял на проведении «этой не имевшей никакой срочности встречи» в День народного единства в России.

Безотносительно к теме финансирования Италией Украины российская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью румынского рабочего Октая Строичи в результате обрушения башни Торре-деи-Конти и пожелала выздоровления всем пострадавшим в этом чрезвычайном происшествии.

С чего начался дипломатический скандал

Скандал начался с публикации, появившейся в Telegram-канале Марии Захаровой 3 ноября. Процитировав сообщение итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни в центре Рима она написала:

«Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд — для беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарную деятельность». Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен».

В Италии возмутились

Слова Марии Захаровой не прошли незамеченными в итальянском медийном пространстве.

«Возмущенные реакции на это заявление высказываются всеми политическими партиями. Фарнезина (во дворце Фарнезина расположен МИД Италии. — «Газета.Ru») вызвала российского посла после слов Марии Захаровой», — писала вчера ведущая итальянская газета Corriere della Sera.

Сегодня в том же издании был размещен значительно более резкий материал на эту тему.

В тексте сообщается, что глава МИД Италии Антонио Таяни охарактеризовал слова Марии Захаровой как «вульгарные, отвратительные и неприемлемые».

Один из лидеров правой партии «Лига севера» Маттео Сальвини заявил, что когда под завалами остается рабочий и есть пострадавшие, «мы говорим, что должны быть рядом со спасателями, хранить молчание и проявлять уважение». При этом Сальвини все же отметил, что прекращение вооруженного конфликта между Россией и Украиной «является приоритетом» для его страны, так как Италия «не может отправлять деньги на Украину в течение 50 лет».

Неназванный представитель МИД Италии высказался еще резче, заявив, что «слова российского представителя отвратительны и вызывают тревогу».

В Риме объявлен траур

Мэр Рима Роберто Гуальтьери объявил городской траур на завтра, 5 ноября, в знак сожаления по поводу смерти 66-летнего рабочего Октая Строичи, который реставрировал Торре-деи-Конти во время обрушения части башни. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Город Рим сплачивается вокруг семьи, коллег и тех, кто любил его, разделяя горе из-за этой трагической потери. В знак траура во всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги», — говорится в публикации.

В связи с трауром городские власти отменили осмотр будущей станции метро у Колизея, которую строили 12 лет.