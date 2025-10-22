На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Более 130 квартир повреждены в Батайске после атаки дронов ВСУ. Военная операция, день 1337-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1337-й день
Последствия атаки бпла в Батайске, 22 октября 2025 года

Telegram-канал »Юрий Слюсарь»
Мэр Батайска в Ростовской области Валентин Кукин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в городе повреждена 131 квартира. Семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль также получили повреждения. Украинское издание «Страна» сообщает об аварийных отключениях света в Полтавской и Сумской областях после ночных ударов по объектам энергетики Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
9:47

В Кировоградской области в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры свет пропал в 27 населенных пунктах, сообщает местная ОВА.

9:34

Несколько коммерческих объектов повреждены в результате атаки беспилотников в Махачкале, сообщил мэр.

9:28

РИА Новости: штабной бункер офицеров стран НАТО в Киевской области был уничтожен в результате ночного удара.

9:19

Конотоп в Сумской области полностью остался без света после ночного удара по критической инфраструктуре, сообщают власти города.

9:10

После удара БПЛА «Герань» по энергообъекту в Измаиле Одесской области зафиксирован мощный пожар, повреждена портовая инфраструктура, сообщает «Страна».

9:00

⚡️Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

8:40

Axios: комитет сената США по международным отношениям поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября.

8:24

В Полтавской области были прилеты по нефтегазовым объектам. Удары наносились по Миргородскому району, сообщает «Страна».

8:11

В Полтавской и Сумской областях после ночных ударов по объектам энергетики Украины введены аварийные отключения света, сообщает «Страна».

8:09

🔴 Минобороны: за ночь ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских БПЛА

▪️ восемь БПЛА – над территорией Брянской области;
▪️ четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря;
▪️ четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области;
▪️ три БПЛА – над территорией республики Крым;
▪️ три БПЛА – над территорией Ростовской области;
▪️ три БПЛА – над территорией Псковской области;
▪️ три БПЛА – над акваторией Черного моря;
▪️ два БПЛА – над территорией Новгородской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Орловской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Тверской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Тульской области.

8:05

В Батайске Ростовской области в результате атаки ВСУ была повреждена 131 квартира, сообщили в мэрии. Повреждения в результате атаки ВСУ также получили 7 торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1337-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
