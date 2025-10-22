Более 130 квартир повреждены в Батайске после атаки дронов ВСУ. Военная операция, день 1337-й

В Кировоградской области в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры свет пропал в 27 населенных пунктах, сообщает местная ОВА.
Несколько коммерческих объектов повреждены в результате атаки беспилотников в Махачкале, сообщил мэр.
РИА Новости: штабной бункер офицеров стран НАТО в Киевской области был уничтожен в результате ночного удара.
Конотоп в Сумской области полностью остался без света после ночного удара по критической инфраструктуре, сообщают власти города.
После удара БПЛА «Герань» по энергообъекту в Измаиле Одесской области зафиксирован мощный пожар, повреждена портовая инфраструктура, сообщает «Страна».
Axios: комитет сената США по международным отношениям поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября.
В Полтавской области были прилеты по нефтегазовым объектам. Удары наносились по Миргородскому району, сообщает «Страна».
В Полтавской и Сумской областях после ночных ударов по объектам энергетики Украины введены аварийные отключения света, сообщает «Страна».
🔴 Минобороны: за ночь ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских БПЛА
▪️ восемь БПЛА – над территорией Брянской области;
▪️ четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря;
▪️ четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области;
▪️ три БПЛА – над территорией республики Крым;
▪️ три БПЛА – над территорией Ростовской области;
▪️ три БПЛА – над территорией Псковской области;
▪️ три БПЛА – над акваторией Черного моря;
▪️ два БПЛА – над территорией Новгородской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Орловской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Тверской области;
▪️ один БПЛА – над территорией Тульской области.
В Батайске Ростовской области в результате атаки ВСУ была повреждена 131 квартира, сообщили в мэрии. Повреждения в результате атаки ВСУ также получили 7 торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.