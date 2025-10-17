Залог в $11 млн и свободен. Сына Каддафи разрешили выпустить после 10 лет заключения

Пятый сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибал выйдет на свободу после 10 лет заключения при выплате крупной суммы в качестве залога. Он отсидел за сокрытие информации о пропавшем в конце 1970-х шиитском имаме. Много лет спустя, на допросе, Ганнибал рассказал о том, кто причастен к исчезновению богослова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ливанские власти распорядились освободить Ганнибала Каддафи — сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Его обязали выплатить залог в размере $11 млн. Он провел в тюрьме 10 лет. Незадолго до освобождения адвокаты сообщили, что ему стало плохо в камере полицейского управления в Бейруте.

Решение об освобождении Каддафи принял судья после допроса 17 октября, сообщает ТАСС. Однако защита намерена оспорить установленную сумму залога.

«Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра», — сказал адвокат.

Кто такой Ганнибал Каддафи

Ганнибал Каддафи — пятый сын Муаммара Каддафи и его второй жены Сафии Фаркаш. Он родился в 1976 году.

В 17 лет стал кадетом ливийской Академии морского дела, которую окончил в 1999 году и получил степень бакалавра по морской навигации. Он плавал на разных кораблях, получил офицерское звание.

C 2003 года женат на Алине Скаф, в браке у них родились четверо детей. Один ребенок погиб из-за бомбардировки в апреле 2011 года.

С 2008 по 2011 годы он работал в Генеральной национальной морской транспортной компании Ливии, предварительно окончив Копенгагенскую школу бизнеса. Эта компания занималась поставками нефти.

После свержения отца в 2011 году Ганнибал со своей семьей сбежал сначала в Оман, а потом в Сирию.

Убийство Муаммара Каддафи Муаммар Каддафи был фактическим лидером Ливии с 1969 по 2011 год.



В 2011 году во время событий «Арабской весны» режим Каддафи был свергнут. Повстанцы захватили родной город Каддафи Сирт, жестоко расправились с ливийским лидером и его сыном Муатасемом. Младший сын Каддафи, Сейф аль-Араб, погиб при бомбежках Триполи.



Еще один сын Каддафи — Саади был помещен в тюрьму в Триполи. В сентябре 2021 года СМИ сообщили о его освобождении.



Супруга Каддафи Сафия Фаркаш, его старший сын Мухаммед и дочь Аиша спаслись, бежав в Алжир, а оттуда в Оман.

Как Каддафи попал в тюрьму

Каддафи попал в ливанскую тюрьму в 2015 году. Его похитили боевики движения «Амаль» из Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника, и передали правоохранительным органам Ливана. В 2017 году его обвинили в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе ас-Садре.

Сам Каддафи называл свою экстрадицию в Ливан незаконной. Он говорил, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, так как ему тогда было всего два года.

В июне 2023 года «Би-би-си» сообщила, что Ганнибал Каддафи объявлял голодовку в знак протеста против длительного заключения. Его госпитализировали после двухнедельного голодания. В начале июля его повторно доставили к медикам из-за снижения уровня сахара в крови.

Исчезновение имама в Ливии

25 августа 1978 года шиитский имам Муса ас-Садр вместе с шейхом Мухаммадом Якубом и журналистом Аббасом Бадруддином прибыл в Ливию для переговоров с Муаммаром Каддафи. После встречи с ливийским лидером, состоявшейся 31 августа 1978 года, они пропали. В Ливии заявили, что имам вместе со своими спутниками отправился в Италию, и в качестве доказательств показали его личные вещи, найденные в гостинице в Риме. В Италии заявили, что они не приезжали, а их вещи в гостиницу подбросили ливийские спецслужбы.

Бывший ливанский депутат, сын пропавшего шейха Хасан Якуб заявлял газете The New York Times, что на допросе в Ливане в 2015 году Ганнибал Каддафи обвинил в причастности к исчезновению имама бывшего соратника своего отца Абделя Салама Джаллуда, который покинул ливийское правительство в августе 2011 года и скрылся в неизвестном направлении. Также сын Каддафи, предположительно, назвал имена двух мужчин, выдававших себя за шейха Якуба и журналиста Бадруддина в итальянской гостинице в 1978 году через несколько дней после якобы завершения их визита в Ливию.

«Я не утверждаю, что Ганнибал был напрямую причастен к этому делу, ведь он был еще ребенком. Но он сын Муаммара Каддафи, а мы знаем, какое значение его дети имели в руководстве страны в то время», — сказал сын пропавшего шейха.

Ганнибал Каддафи также рассказывал, что его отец не причастен к похищению ас-Садра, так как находился в другом городе в момент визита имама.

Условия в Ливанской тюрьме

Сын Каддафи в 2019 году заявил в интервью РИА Новости, что обвинение в адрес Муаммара Каддафи в похищении Ас-Садра и его спутников выдвинули в 2008 году.

«Однако я по этому делу начиная с 1981 года никаким образом не проходил, не был ни подозреваемым, ни свидетелем, ни обвиняемым. То есть выходит, что причина моего задержания никакого отношения к этому судебному делу не имеет, меня арестовали только из-за того, что я сын Муаммара Каддафи», — отметил он.

Заключенный назвал неподобающими условия содержания в ливанской тюрьме и рассказал, что находится в неудовлетворительном состоянии.

«Я страдаю от болей в груди, дыхательной недостаточности, боли в нижней части спины, проблем с кожей из-за отсутствия солнечного света. Также у меня сломан нос и гематома на голове из-за побоев, которым я подвергся во время моего похищения», — пожаловался он.