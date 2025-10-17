Залог в $11 млн и свободен. Сына Каддафи разрешили выпустить после 10 лет заключения

Ливанские власти распорядились освободить Ганнибала Каддафи — сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Его обязали выплатить залог в размере $11 млн. Он провел в тюрьме 10 лет. Незадолго до освобождения адвокаты сообщили, что ему стало плохо в камере полицейского управления в Бейруте.
Решение об освобождении Каддафи принял судья после допроса 17 октября, сообщает ТАСС. Однако защита намерена оспорить установленную сумму залога.
«Каддафи был похищен, у него нет документов, удостоверяющих личность, и за 10 лет не было обнаружено никаких доказательств его вины в деле имама Садра», — сказал адвокат.
Кто такой Ганнибал Каддафи
Ганнибал Каддафи — пятый сын Муаммара Каддафи и его второй жены Сафии Фаркаш. Он родился в 1976 году.
В 17 лет стал кадетом ливийской Академии морского дела, которую окончил в 1999 году и получил степень бакалавра по морской навигации. Он плавал на разных кораблях, получил офицерское звание.
C 2003 года женат на Алине Скаф, в браке у них родились четверо детей. Один ребенок погиб из-за бомбардировки в апреле 2011 года.
С 2008 по 2011 годы он работал в Генеральной национальной морской транспортной компании Ливии, предварительно окончив Копенгагенскую школу бизнеса. Эта компания занималась поставками нефти.
После свержения отца в 2011 году Ганнибал со своей семьей сбежал сначала в Оман, а потом в Сирию.
Как Каддафи попал в тюрьму
Каддафи попал в ливанскую тюрьму в 2015 году. Его похитили боевики движения «Амаль» из Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника, и передали правоохранительным органам Ливана. В 2017 году его обвинили в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе ас-Садре.
Сам Каддафи называл свою экстрадицию в Ливан незаконной. Он говорил, что ничего не знает об исчезновении ас-Садра, так как ему тогда было всего два года.
В июне 2023 года «Би-би-си» сообщила, что Ганнибал Каддафи объявлял голодовку в знак протеста против длительного заключения. Его госпитализировали после двухнедельного голодания. В начале июля его повторно доставили к медикам из-за снижения уровня сахара в крови.
Исчезновение имама в Ливии
25 августа 1978 года шиитский имам Муса ас-Садр вместе с шейхом Мухаммадом Якубом и журналистом Аббасом Бадруддином прибыл в Ливию для переговоров с Муаммаром Каддафи. После встречи с ливийским лидером, состоявшейся 31 августа 1978 года, они пропали. В Ливии заявили, что имам вместе со своими спутниками отправился в Италию, и в качестве доказательств показали его личные вещи, найденные в гостинице в Риме. В Италии заявили, что они не приезжали, а их вещи в гостиницу подбросили ливийские спецслужбы.
Бывший ливанский депутат, сын пропавшего шейха Хасан Якуб заявлял газете The New York Times, что на допросе в Ливане в 2015 году Ганнибал Каддафи обвинил в причастности к исчезновению имама бывшего соратника своего отца Абделя Салама Джаллуда, который покинул ливийское правительство в августе 2011 года и скрылся в неизвестном направлении. Также сын Каддафи, предположительно, назвал имена двух мужчин, выдававших себя за шейха Якуба и журналиста Бадруддина в итальянской гостинице в 1978 году через несколько дней после якобы завершения их визита в Ливию.
«Я не утверждаю, что Ганнибал был напрямую причастен к этому делу, ведь он был еще ребенком. Но он сын Муаммара Каддафи, а мы знаем, какое значение его дети имели в руководстве страны в то время», — сказал сын пропавшего шейха.
Ганнибал Каддафи также рассказывал, что его отец не причастен к похищению ас-Садра, так как находился в другом городе в момент визита имама.
Условия в Ливанской тюрьме
Сын Каддафи в 2019 году заявил в интервью РИА Новости, что обвинение в адрес Муаммара Каддафи в похищении Ас-Садра и его спутников выдвинули в 2008 году.
«Однако я по этому делу начиная с 1981 года никаким образом не проходил, не был ни подозреваемым, ни свидетелем, ни обвиняемым. То есть выходит, что причина моего задержания никакого отношения к этому судебному делу не имеет, меня арестовали только из-за того, что я сын Муаммара Каддафи», — отметил он.
Заключенный назвал неподобающими условия содержания в ливанской тюрьме и рассказал, что находится в неудовлетворительном состоянии.
«Я страдаю от болей в груди, дыхательной недостаточности, боли в нижней части спины, проблем с кожей из-за отсутствия солнечного света. Также у меня сломан нос и гематома на голове из-за побоев, которым я подвергся во время моего похищения», — пожаловался он.
Ганнибал Каддафи заявил, что рассчитывает «на большую роль России как великого государства при подобных случаях произвола». Он также благодарил российскую сторону за усилия, которые она осуществляет для его освобождения.