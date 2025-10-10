На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Более 20 украинских БПЛА сбиты над Россией. Военная операция, день 1325-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1325-й день
Сергей Пивоваров/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 — над Черным морем и три — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. В Севастополе на фоне угрозы БПЛА временно не работает морской транспорт. ВС РФ ночью нанесли удары по объектам энергетики Украины в Киеве, Запорожье и Днепре, также сообщается о взрывах в Харьковской и Полтавской областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:39

Украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе в Киеве после отключения электроэнергии из-за ночных ударов. Метро работает с перебоями, общественный транспорт переполнен, резко выросли цены на такси на правый берег Днепра.

9:38

9:26

Минобороны: операторы FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы уничтожили станцию РЭБ и канадскую бронемашину ВСУ на краматорско-дружковском направлении.

9:19

9:01

Горсовет в Сумах заявил, что пока нельзя сказать, сколько продлятся отключения света. В городе после ударов по энергетике введены аварийные отключения для 10 очередей потребителей.

8:46

8:31

Украинские СМИ сообщают, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, основными направлениями стали Киев, Запорожье и Днепр. В результате наблюдаются перебои с электроэнергией, введены графики отключений.

8:17

🔴 Минобороны: средства ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

8:07

В Севастополе на фоне угрозы БПЛА не работает морской транспорт, сообщили в администрации.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской областью.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1325-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

