Более 20 украинских БПЛА сбиты над Россией. Военная операция, день 1325-й

Украинские СМИ сообщают о транспортном коллапсе в Киеве после отключения электроэнергии из-за ночных ударов. Метро работает с перебоями, общественный транспорт переполнен, резко выросли цены на такси на правый берег Днепра.
Минобороны: операторы FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группы уничтожили станцию РЭБ и канадскую бронемашину ВСУ на краматорско-дружковском направлении.
Горсовет в Сумах заявил, что пока нельзя сказать, сколько продлятся отключения света. В городе после ударов по энергетике введены аварийные отключения для 10 очередей потребителей.
Украинские СМИ сообщают, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, основными направлениями стали Киев, Запорожье и Днепр. В результате наблюдаются перебои с электроэнергией, введены графики отключений.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской областью.