За ночь силы ПВО сбили 117 беспилотников. Военная операция, день 1319-й

08:57

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавших нет. Из-за повреждения ЛЭП временно отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. В Чертковском районе после падения обломков дрона в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м.