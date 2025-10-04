В Харьковской области младший командный состав ВСУ позволяет солдатам дезертировать, осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Возле села Константиновка в Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
При оставлении позиций на Сумском направлении военнослужащие ВСУ переоделись в женскую одежду, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
При отражении атаки 10 дронов в трех районах Ростовской области пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом — в частном домовладении посечена крыша хозпостройки.
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Пострадавших нет. Из-за повреждения ЛЭП временно отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. В Чертковском районе после падения обломков дрона в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м.
При отражении атаки украинских беспилотников в Волгоградской области минувшей ночью пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, на месте работают специалисты.
После того, как ночью над Брянской областью были сбиты 27 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВСУ пытаются вывести из Купянска (Харьковская область) уцелевшие после авиаударов элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» и военнослужащих спецназа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости.
По словам источника агентства, наступление организовали бойцы 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передвигавшиеся на боевых бронированных машинах.
«В ходе комплексного огневого поражения все атаки отражены», — рассказали в силовых структурах.
В течение ночи ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани, сообщает Росавиация. Сейчас они отменены.
❗️ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
27 дронов были сбиты над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Крымом и Курской областью, 11 — над Ростовской областью и 10 — над Воронежской областью.