Политика

За ночь силы ПВО сбили 117 беспилотников. Военная операция, день 1319-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1319-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь дежурные средства ПВО перехватили 117 украинских беспилотников над 10 регионами России, сообщает Минобороны. В течение ночи ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани. Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:39

В Харьковской области младший командный состав ВСУ позволяет солдатам дезертировать, осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

09:27

Возле села Константиновка в Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

09:15

При оставлении позиций на Сумском направлении военнослужащие ВСУ переоделись в женскую одежду, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

09:03

При отражении атаки 10 дронов в трех районах Ростовской области пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом — в частном домовладении посечена крыша хозпостройки.

08:57

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавших нет. Из-за повреждения ЛЭП временно отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский. В Чертковском районе после падения обломков дрона в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м.

08:49

При отражении атаки украинских беспилотников в Волгоградской области минувшей ночью пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, на месте работают специалисты.

08:37

После того, как ночью над Брянской областью были сбиты 27 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:28

ВСУ пытаются вывести из Купянска (Харьковская область) уцелевшие после авиаударов элитные подразделения 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» и военнослужащих спецназа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:19

Украинские войска провели четыре неудавшиеся контратаки в районе села Андреевка на Сумском направлении, пишет РИА Новости.

По словам источника агентства, наступление организовали бойцы 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передвигавшиеся на боевых бронированных машинах.

«В ходе комплексного огневого поражения все атаки отражены», — рассказали в силовых структурах.

08:12

В течение ночи ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова и Казани, сообщает Росавиация. Сейчас они отменены.

08:05

❗️ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

27 дронов были сбиты над Брянской областью, 16 — над Волгоградской областью, по 15 — над Крымом и Курской областью, 11 — над Ростовской областью и 10 — над Воронежской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1319-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

