Над Россией сбиты 80 украинских беспилотников. Военная операция, день 1299-й

За ночь российские силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников. Наибольшее количество сбито над Брянской областью — 30, еще 15 БПЛА уничтожено над Крымом и 12 над Смоленской областью. Обломки одного из дронов вызвали возгорание на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области, которое было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.