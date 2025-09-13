09:53

Страны — члены ЕС и НАТО не готовы отправлять свои войска на Украину, сказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл:

«Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф, который вносит раздор в альянс и разрушает его якобы существующее единство».