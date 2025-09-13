Над Россией сбили 42 БПЛА. Военная операция, день 1298-й

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евгений Биятов/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Ростовской областью, 12 над Белгородской, десять над Волгоградской, два над Крымом, один над Калужской областью, один над Курской, один над Смоленской. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом, рассказали местные власти. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:55

Инцидент с беспилотниками в Польше выгоден прежде всего Европе, а не России, пишет издание The National Interest:

«Раздувая инцидент с российскими беспилотниками, сторонники НАТО в Европе и Америке считают, что могут заставить Трампа изменить курс в отношении Украины».

09:53

Страны — члены ЕС и НАТО не готовы отправлять свои войска на Украину, сказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл:

«Несмотря на смелые заявления о готовности 26 стран отправить войска на Украину, несколько ключевых стран уже публично отказались, показав, что это все был блеф, который вносит раздор в альянс и разрушает его якобы существующее единство».

09:51

⚡️G7 обсудила введение санкций и пошлин против стран, поддерживающих Россию в конфликте на Украине — ТАСС

09:42

Нападение на американского консервативного активиста Чарли Кирка может раскрыть сущность властей Украины при президентстве Владимира Зеленского перед американским лидером Дональдом Трампом, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, бежавший за границу:

«Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. <...> Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США».

09:24

В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, рассказали в Росавиации.

09:16

Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение у Амбарного на Харьковском направлении — РИА Новости

09:03

Шесть украинских беспилотников в настоящее время находятся в небе над Белгородом, два уже сбили, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ пытаются нанести удары по административному центру региона и Белгородскому району четвертый день подряд. Кроме того, большому количеству атак подвергаются и приграничные муниципальные образования.

08:44

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу, пишет украинское издание «Обозреватель». О целях визита не сообщили.

08:37

У Европы заканчиваются силы для поддержки Украины, сказал aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник:

«У Европы силы уже заканчиваются, но она постоянно пытается себя взбодрить с помощью непонятных дронов из пенопласта».

08:35

⚡️В Волгоградской области поврежден жилой дом в результате падения обломков БПЛА. По предварительным данным, разрушений, возгораний и пострадавших нет, рассказали в администрации региона.

08:33

08:31

ВСУ потеряли за сутки около 1 465 военнослужащих на всех направлениях спецоперации, заявили в Минобороны РФ.

08:21

Аэропорты Самары и Саратова также временно не работают.

08:16

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения, рассказали в Росавиации. Через несколько часов ограничения в Волгограде сняли.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 23:00 до 06:00 средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника: 15 над Ростовской областью, 12 над Белгородской, десять над Волгоградской, два над Крымом, один над Калужской областью, один над Курской, один над Смоленской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1298-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

