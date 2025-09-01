Над 6 регионами РФ, Черным и Азовским морями уничтожили 50 БПЛА. Военная операция, день 1286-й

Ночью средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, три — над Самарской, три — над Оренбургской, три — над Татарстаном, два — над Краснодарским краем. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский кризис возник в результате спровоцированного Западом госпереворота на Украине. По его словам, достигнутое на Аляске понимание открывает дорогу к миру. «Газета.Ru» ведет хронику событий.