Над 6 регионами РФ, Черным и Азовским морями уничтожили 50 БПЛА. Военная операция, день 1286-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1286-й день
Сергей Мирный/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, три — над Самарской, три — над Оренбургской, три — над Татарстаном, два — над Краснодарским краем. Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский кризис возник в результате спровоцированного Западом госпереворота на Украине. По его словам, достигнутое на Аляске понимание открывает дорогу к миру. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:41

09:32

ВСУ снова ударили по Алешкам, один человек погиб, двое пострадали, выяснило РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате обстрела Голой Пристани.

09:12

Украине придется «уступить» территорию Донбасса, пишет агентство Bloomberg:

«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им [Украине] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир».

09:04

На сегодняшний день для Украины осталось три варианта существования, один из которых — превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России», заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

08:58

С 1 сентября 2025 года на Украине вводят базовую общевойсковую подготовку в вузах, пишет «Страна.ua».

08:41

Аэропорты Казани и Самары возобновили работу, рассказали в Росавиации.

08:26

08:23

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА вспыхнула трансформаторная подстанция, рассказали в региональном оперштабе. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорание уже ликвидировали.

08:16

Обломки беспилотника упали в Северском районе Краснодарского края и вызвали пожар, сообщили в оперативном штабе региона. В поселке Ильском в двух домах выбило окна. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

08:07

⚡️По данным Минобороны, с 0:00 до 5:00 средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников: 16 — над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, три — над Самарской, три — над Оренбургской, три — над Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1286-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

