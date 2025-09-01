Над 6 регионами РФ, Черным и Азовским морями уничтожили 50 БПЛА. Военная операция, день 1286-й

ВСУ снова ударили по Алешкам, один человек погиб, двое пострадали, выяснило РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате обстрела Голой Пристани.
Украине придется «уступить» территорию Донбасса, пишет агентство Bloomberg:
«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. <...> Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им [Украине] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир».
На сегодняшний день для Украины осталось три варианта существования, один из которых — превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России», заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).
С 1 сентября 2025 года на Украине вводят базовую общевойсковую подготовку в вузах, пишет «Страна.ua».
В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА вспыхнула трансформаторная подстанция, рассказали в региональном оперштабе. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорание уже ликвидировали.
Обломки беспилотника упали в Северском районе Краснодарского края и вызвали пожар, сообщили в оперативном штабе региона. В поселке Ильском в двух домах выбило окна. Пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
⚡️По данным Минобороны, с 0:00 до 5:00 средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников: 16 — над акваторией Черного моря, 12 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Саратовской областью, три — над Самарской, три — над Оренбургской, три — над Татарстаном, два — над Краснодарским краем.