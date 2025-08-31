На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1285-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1285-й день
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили над российскими регионами 21 беспилотник. Взрывы ночью произошли в Черноморске Одесской области. По данным SHOT, они стали следствием российского удара, целью которого были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Telegram-канал также сообщил об атаке на судно, использовавшееся спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:28

🔴 Из-за сбросов взрывных устройств с беспилотников в Белгороде и Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:15

8:11

В Павлограде Днепропетровской области Украины ночью прогремели взрывы, сообщил «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.
Телеканал ТСН также рассказал о взрывах в портовом городе Черноморске в Одесской области.

По данным SHOT, удар нанесли российские военные. Целью были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Сообщается, что атаковано судно, которое использовалось спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской, по одному — над Брянской и Белгородской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1285-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Аренда безальтернативна». Что будет с ценами на квартиры осенью
«Циан.Аналитика»: осенью новостройки будут дорожать на 1% в месяц
Нобелевская премия рассорила США и Индию: Моди не признает заслуги Трампа в урегулировании с Пакистаном
NYT: Моди и Трамп поссорились во время разговора о Нобелевской премии мира
Экс-глава Сахалина, обвиненный во взятках, осваивает в колонии новую профессию
Маск описал будущее Европы словом «вымирание»
Посол заявил, что в Казахстане 95% населения говорят на русском языке
Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России
В Петербурге сосед изнасиловал 11-летнюю девочку
Новости и материалы
Россиян предупредили о связи вейпов с ранним старением яйцеклеток
Россиянам назвали самый ценный для сердца и сосудов продукт
На Украине попросили ЕС создать стратегию по принуждению России к миру
Футболист «Ростова» потерял сознание в матче РПЛ
Суд ограничил доступ к приложению для заказа премиальных авто
Подоляк обвинил Россию в нежелании завершать конфликт на Украине
Россиянин почти год истязал жену и пасынка и довел женщину до психического расстройства
Бывший чиновник Росприроднадзора скрыл от следствия 40 миллионов рублей
Китай и Армения установили стратегическое партнерство
Мерц захотел «принудить» Россию остановить конфликт на Украине одним способом
Рублев вышел в 1/8 финала US Open
В Крыму отвергли предложенные Зеленским гарантии безопасности для Украины
В Новосибирске четырехлетняя девочка захлебнулась в выгребной яме
В США рассказали, когда стоило бы распустить НАТО
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через запросы на имущество
Волгоградский губернатор сообщил о массированной атаке дронов ВСУ
На Урале подросток прятался от дождя в трансформаторной будке и лишился руки
Силы ПВО ночью сбили более 20 беспилотников
Все новости
Стали известны подробности о переговорах Уиткоффа с Путиным
«Для работы нужно прекратить внезапные аресты»: как появился первый советский танк
Первый танк «Русский Рено» был произведен 105 лет назад
Членовозам уступить, а невротиков — прав лишить: что ждет водителей с 1 сентября
С 1 сентября вырастут госпошлины для российских автомобилистов
Звездопады сентября 2025: когда и где смотреть Ауригиды и Эпсилон-Персеиды в России
Где пройдут метеорные потоки Ауригиды и Эпсилон-Персеиды: даты, время, условия наблюдения
«Им нужно немного повоевать»: Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп усомнился в том, что Путин и Зеленский встретятся лично
31 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 31 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Косы и кокошники: как проходит неделя моды в Москве
«Безостановочное наступление». В Генштабе рассказали о ходе СВО
Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,7% территории ЛНР
«В США повезут гробы»: зачем Трамп обсуждает с Европой отправку ЧВК на Украину
The Telegraph: Трамп обсуждает отправку американских ЧВК на Украину
Во Львове застрелили экс-спикера Рады Андрея Парубия. Убийца в форме курьера сбежал
Во Львове убили бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия
Нет репараций — нет активов: в ЕС рассказали, когда вернут России замороженные миллиарды
Каллас назвала выплату репараций Киеву условием возврата замороженных активов РФ
ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины. Какие объекты пострадали?
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВПК Украины
Плакала из-за СВО: за что Александру Бортич внесли в базу «Миротворца»
Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца» из-за фильма «Викинг»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами