Над Россией сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1285-й

🔴 Из-за сбросов взрывных устройств с беспилотников в Белгороде и Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Павлограде Днепропетровской области Украины ночью прогремели взрывы, сообщил «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.
Телеканал ТСН также рассказал о взрывах в портовом городе Черноморске в Одесской области.
По данным SHOT, удар нанесли российские военные. Целью были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Сообщается, что атаковано судно, которое использовалось спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской, по одному — над Брянской и Белгородской.