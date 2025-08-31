Над Россией сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1285-й

8:11

В Павлограде Днепропетровской области Украины ночью прогремели взрывы, сообщил «Суспільне» со ссылкой на корреспондентов.

Телеканал ТСН также рассказал о взрывах в портовом городе Черноморске в Одесской области.

По данным SHOT, удар нанесли российские военные. Целью были складские и перегрузочные площади порта и терминалы. Сообщается, что атаковано судно, которое использовалось спецслужбами Украины для транспортировки военных грузов.