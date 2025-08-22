На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

На Россией сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1276-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1276-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 54 беспилотника. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал преждевременным вопрос размещения войск на Украине. Bloomberg сообщил, что в переговорах по Украине «возникла трещина» из-за комментария главы МИД РФ Сергея Лаврова. CNN рассказал, что США уведомили Европу, что будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Киеву, однако ведущую роль на себя должны взять европейские страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:52

Главы военных ведомств США и ряда стран Европы выработали варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины, сообщило Reuters со ссылкой на американских военных.

9:44

🔴 Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома пострадали в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

9:38

Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления РФ о такой возможности, пишет South China Morning Post.

9:26

Трамп выступит с заявлением для прессы сегодня в 12:00 по местному времени (19:00 мск), сообщили в Белом доме.

9:15

🔴 Средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Рязанской областями и еще один — над Липецкой, сообщили в Минобороны РФ.

9:01

❗️ Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ, поставки нефти из России в Венгрию прекращены, заявил Сийярто.

8:39

Желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано лидерами стран Европы в качестве инструмента влияния на его позицию по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The Economist.

8:27

Госсекретарь США Марко Рубио уведомил европейских союзников, что США будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией, но ведущую роль должны взять на себя европейские страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

8:21

Из-за комментариев главы МИД Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина», пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

8:15

8:09

Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил чешский премьер Петр Фиала.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 54 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской, по три беспилотника — над территориями Белгородской и Орловской областей, два — над Курской и один — над территорией Республики Крым.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1275-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Реклама
