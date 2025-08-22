На Россией сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1276-й

Главы военных ведомств США и ряда стран Европы выработали варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины, сообщило Reuters со ссылкой на американских военных.
🔴 Объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома пострадали в центре Горловки в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления РФ о такой возможности, пишет South China Morning Post.
Трамп выступит с заявлением для прессы сегодня в 12:00 по местному времени (19:00 мск), сообщили в Белом доме.
🔴 Средства ПВО уничтожили по два украинских беспилотника над Белгородской и Рязанской областями и еще один — над Липецкой, сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ, поставки нефти из России в Венгрию прекращены, заявил Сийярто.
Желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано лидерами стран Европы в качестве инструмента влияния на его позицию по урегулированию конфликта на Украине, сообщает The Economist.
Госсекретарь США Марко Рубио уведомил европейских союзников, что США будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией, но ведущую роль должны взять на себя европейские страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Из-за комментариев главы МИД Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина», пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск на Украине носит преждевременный характер, поскольку мира на Украине еще нет, заявил чешский премьер Петр Фиала.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 54 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
19 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской, по три беспилотника — над территориями Белгородской и Орловской областей, два — над Курской и один — над территорией Республики Крым.