Не скрылся, а уехал в отпуск: адвокат объяснил побег российского чиновника из страны

РИА Новости: экс-замглавы Химок Минаев уехал из РФ за день до возбуждения дела

Причиной побега из России экс-замглавы администрации Химок Николая Минаева, обвиняемого в крупной взятке, стал отпуск, а не желание скрыться от следствия. Такое объяснение дал его адвокат. Суд выяснил, что экс-чиновник покинул страну за день до возбуждения уголовного дела. В чем обвиняют Минаева и что известно о его прошлом — в материале «Газеты.Ru».

Бывший первый замглавы администрации подмосковных Химок Николай Минаев, который обвиняется в получении взятки на сумму более 6 млн рублей, покинул Россию из-за отпуска, а не скрылся от уголовного преследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката экс-чиновника.

«Адвокат утверждает, что он [Минаев] не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования и о необходимости проведения следственных действий с его участием», — говорится в судебных материалах.

Сторона защиты обратила внимание на то, что никто не ограничивал свободу передвижения бывшего госслужащего. Будучи в отпуске, Минаев мог находиться в другой стране, что не свидетельствует о его стремлении скрыться от следствия, подчеркнул адвокат.

Суд выяснил, что 9 июня Минаев узнал о проведении оперативно-следственных мероприятий, «ходом которых он неоднократно интересовался», на следующий день он уехал из страны, а 11 июня в отношении экс-чиновника уже возбудили уголовное дело.

По информации SHOT, до отъезда из России Минаев официально уволился из администрации Химок, а перед этим около двух недель не появлялся на рабочем месте без объяснения причин.

В чем обвиняют Минаева и его сообщников?

Следственный комитет выяснил, что Минаев с марта по июнь получил через посредника две взятки — 2 млн 40 тысяч рублей и 4 млн рублей. Деньги поступили от директоров двух фирм «за заключение муниципальных контрактов». В итоге против него возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По аналогичной статье к уголовной ответственности привлекают двух сообщников Минаева — директора местного муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» и заместителя начальника отдела этой организации. Им грозит штраф от 3 млн до 5 млн рублей или лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По информации ТАСС, сообщники дали показания, обличающие его как «руководителя их преступной деятельности».

В отношении посредника завели дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей или отправка в колонию на срок от семи до 12 лет.

В начале июля Тверской суд Москвы заочно арестовал Минаева сроком на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Сейчас бывший чиновник находится в международном розыске.

Его сообщники — в следственном изоляторе, а посредника отправили под домашний арест.

24 июля стало известно о задержании замглавы Химок Ирины Жданкиной и ее подчиненной — начальника управления по развитию территорий и инвестициям Евгении Янченко. По информации SHOT, в этот день в мэрии прошли обыски. Связано ли это с уголовным преследованием Минаева, не раскрывается.

Что известно о Минаеве?

Согласно розыскной карточке МВД, Минаев родился 8 декабря 1983 года в Москве. Окончил Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «Прикладная экономика в математике», получив образование экономиста-информатика.

С 2013 по 2019 год возглавлял физкультурный центр «Пушкино». В 2018-м также стал руководителем компании «Спортивные Технологии МО», одним из учредителей которой выступает его жена — Екатерина Минаева, пишет «Москва онлайн».

Впоследствии работал заместителем главы в Серпухове, Чехове и Солнечногорске.

«Моя задача — повысить доверие к власти и улучшить работу администрации в рамках общения с территориальными отделами в том числе», — описывал Минаев свои обязанности после назначения на должность замглавы в Чехове.

В феврале 2025-го был назначен первым замглавы администрации Химок. Проводил обходы территорий и встречи с местными жителями. Последняя запись в Telegram-канале Минаева, датирована 19 июня. В ней говорится о промежуточных итогах сдачи ЕГЭ в городе.

Минаев увлекается боксом, в свободное время тренируется со старшим сыном.