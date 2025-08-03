Над Россией сбили 93 украинских беспилотника. Военная операция, день 1257-й

Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили оружие НАТО на Харьковском направлении.
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.
В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область резервы с Красноармейского направления.
🔴 Минобороны: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских БПЛА.
▪️ 60 – над акваторией Черного моря;
▪️ 18 – над территорией Воронежской области;
▪️ 7 – над территорией Белгородской области;
▪️ 3 – над территорией Брянской области;
▪️ 2 – над территорией Курской области;
▪️ 1 – над территорией Нижегородской области;
▪️ 1 – над территорией Республики Крым.