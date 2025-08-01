«Понятно, что искала полиция»: в Липецком обкоме КПРФ прошли обыски

Сотрудники Центра «Э» вечером 31 июля пришли с обыском в здание Липецкого областного комитета КПРФ. По заявлению партии, полиция изъяла компьютеры, карты памяти, документы и оставшийся тираж информационного бюллетеня с требованием отставки губернатора региона Игоря Артамонова. В КПРФ также отметили, что, по их данным, у силовиков не было судебной санкции на проведение этих действий.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») провели обыск в здании липецкого обкома КПРФ, сообщили в региональном отделении партии. Проверка началась с кабинета первого секретаря областного комитета Николая Разворотнева.

«Сегодня около шести часов вечера к нам в обком пришли ребята из Центра «Э» по борьбе с экстремизмом. Объяснили, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут у нас обследование кабинетов, транспортных средств и техники. <…> Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет», — пояснил Разворотнев.

В пресс-релизе компартии уточнили, что по завершении обыска полиция изъяла «носители информации (жесткие диски, SD-карты), монтажный компьютер и ноутбук главного редактора газеты «Ленинское знамя» и проекты агитационных материалов кандидатов в Липецкий горсовет», в том числе за прошлые годы. Обыск, по данным КПРФ, проходил без судебной санкции.

В КПРФ обратили внимание, что «главной «добычей» силовиков стал тематический тираж информационного бюллетеня «Правда», в котором липецкие коммунисты обосновывают требование отставки губернатора Игоря Артамонова» .

Изъят весь нераспространенный тираж, около 180 пачек.

«Становится понятно, что искала полиция», — отметили в КПРФ.

Второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев заявил «Коммерсанту», что изъятые материалы содержали информацию о «кабальных» концессионных соглашениях, износе коммунальной инфраструктуры, нехватке в регионе врачей и учителей. «За семь лет Игорь Артамонов так и не смог решить ни одну из этих проблем», — заключил коммунист.http://pg.gazeta.ru/aqua/

Портал Lipetskmedia.ru приводит свою версию событий. По данным издания, причиной проверки могли стать материалы в партийной газете, взятые у источников-иноагентов без обязательной маркировки. Кроме того, в региональные органы поступили жалобы от граждан на уличную агитацию, проводимую коммунистами во дворах жилых домов. Один из таких инцидентов, по словам заявителей, сопровождался использованием громкоговорителей в вечернее время. А просьба снизить громкость якобы вызвала резкую реакцию со стороны партийцев.

Действия силовиков в липецком обкоме КПРФ проходят на фоне подготовки к выборам, которые намечены на 12–14 сентября. В эти дни в регионе пройдет голосование по кандидатам в депутаты Липецкого городского совета, Елецкого городского округа и муниципальных округов в 12 районах области.

Задержание депутата

29 июля с проблемами столкнулась фракция КПРФ в законодательном собрании Ленинградской области: ее лидера Ивана Апостолевского задержали на Московском вокзале Петербурга. Политику вменяют пропаганду символики экстремистской организации.

По данным РИА Новости, против него возбуждено административное дело из-за «размещенных в 2017 году и неудаленных публикаций в социальных сетях в поддержку [Алексея] Навального».

«Я ничего такого не размещаю»: в Ленобласти депутата задержали за пост с Навальным Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали в Петербурге — ему вменяют пропаганду... 29 июля 21:52

Сам Апостолевский заявил, что «вообще ничего такого не размещает, ни про экстремизм, ни про Навального». Как сообщал портал 47news, на странице депутата в ВК до недавнего времени оставался забытый им репост официального издания комсомола «Fонарь» — на его обложке снимок Навального сопровождался «нелицеприятной цитатой Владимира Ленина про «буржуазный либерализм» и «тогу революционности».